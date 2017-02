Los spin off que se tomarán la pantalla este 2017

Los spin off o secuela se están tomando las pantallas, tanto en el cine como en televisión. Hay una gran cantidad de historias que se producen año a año, y al parecer la mejor fórmula es apostar por personajes que el público ya conoce y que han aprendido a querer con el paso del tiempo.

Las series de televisión cada vez están dando paso a nuevas producciones que están basadas en personajes secundarios que han tomado protagonismo. Como por ejemplo, de la popular Grey’s Anatomy salió la serie Private Practice; Ángel fue un derivado de Buffy, la caza vampiros; Joey es un spin off de Friends, y Luke Cage fue uno de los personajes secundarios de la serie Marvel, Jessica Jones. Mientras que la galardonada Breaking Bad dio vida a Better call Saul.

Para este 2017 ya se han anunciado varios spin off como The black List: Redemption, que se estrenará el 23 de febrero en Estados Unidos, The Good Fight, es el spin off de la exitosa The Good Wife que saldrá en este 19 de febrero por la cadena CBS.

Para los fanáticos de series con personajes con poderes o ciencia ficción, llega Legión, que cuenta la historia del desequilibrado hijo de Charles Xavier, conocido como "Cerebro" en la saga X-Men y que debutará el 8 de febrero.

También se han anunciado How I meet your Father, inspirada en la exitosa serie How I meet your Mother, que tras su final dejó a sus seguidores pidiendo más.

Recientemente se ha confirmado el spin off de The Big Bang Theory, que ya estaría pronta a su final. La historia está centrada en el personaje “Sheldon Cooper” (Jim Parsons), pero cuando era más joven. Ambas historias no tienen fecha de estreno, pero la popularidad de sus personajes ha generado varias expectativas.

Finalmente, en el cine la saga Star Wars sigue cosechando éxito. Es por eso que la productora que tiene la licencia ya anunció que repetirá la fórmula, pero esta vez la historia estará centrada en la figura de “Han Solo” (Harrinson Ford), antes de que conociera a "Luke Skywalker" y la princesa "Leia".