Los secretos de belleza de Loreto Valenzuela

La actriz oriunda de San Antonio tuvo que cambiar radicalmente su look para encarnar a la matriarca de los “Santa Cruz”, en la apuesta de las 15.00 horas de Mega, “Amanda”.

Un papel que ha sido muy alabado por los seguidores de la teleserie en redes sociales, quienes reconocen en Loreto Valenzuela la vasta trayectoria que avala su trabajo.

1. Tu secreto de belleza infalible: Uso buenas cremas. Y siempre me estoy haciendo algún cariñito, como limpiezas de cutis o alguna otra cosa rica de ese estilo.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Ninguno. Pero sí recomiendo cuidarse y no esperar tanto tiempo para empezar a hacerlo.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: El Rush, de todas maneras.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Prefiero los cítricos y en este momento estoy usando un Dior.

5. Accesorio que nunca te quitas: Los aros.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Entreno en mi casa y a veces en la cama. Básicamente, lo que hago son ejercicios de elongación y estiramiento.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Sí. Yo siempre he cuidado mi alimentación, entonces hay cosas que como muy poco, como las frituras, las masas o los carbohidratos. Yo más bien soy de verduras, legumbres, frutos secos y solo consumo algunas carnes. En general me alimento bien sano y, por ejemplo, el peor panorama para mí es comerme una pizza o una hamburguesa. No me gusta y sufro, porque en el fondo siento que estoy comiendo veneno.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Es que yo nunca he hecho una dieta, porque me alimento bien.

9. ¿Y el mejor dato para adelgazar?: Conocer los propios límites.

10. Placer culpable al comer: Chocolate. O sea, no me vuelvo loca con el chocolate, pero sí lo como un poquito más de lo que debería comerlo. Pero no importa, porque lo disfruto. Y me encanta el chocolate amargo.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Me gustan las dos cosas. Es que es rico que a uno le cocinen, pero a la vez yo cocino muy bien y me gusta.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: Yo tengo mis arrugitas, pero creo que como actriz hay un límite que es re jodido. Porque si ya estás muy arrugada, te ves mal, entonces dices: "ya, ahora me pego una estiradita". Está bien, si todo el mundo lo hace. El tema es que hay que tener cuidado, porque es muy feo cuando se nota.