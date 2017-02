Ex presidente de Asipes: “En la discusión de cualquier ley los interesados entregan minutas a los parlamentarios”

Luis Felipe Moncada, ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), conversó con La Tercera sobre su renuncia de la asociación en la que estuvo más de 25 años, hasta que explotó el Caso Asipes donde es investigado por cohecho.

Sobre los supuestos aportes que Moncada entregó a parlamentarios, señaló que No me voy a referir a ningún aspecto de la investigación que llevan adelante los fiscales, pero afirmo categóricamente que nunca he participado en alguna actividad contraria a la ley”.

El rol que cumplió durante la tramitación de la bullada Ley de Pesca, afirmó que “e escuchó a 161 organizaciones industriales, artesanales, laborales, ONG, ambientalistas, organizaciones vecinales, alcaldes, etc. Estuve en las audiencias de las comisiones haciendo valer los puntos en que estábamos a favor y los que no creíamos que eran buenos para la industria pesquera y para el país”.

La criticada relación con Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la UDI, se defendió destacando que “el intercambio es de varios correos, y ella me hace algunas preguntas y yo le respondo desde el punto de vista técnico”.

Finalmente, defendió la ley argumentando que “es buena para el país” y que no afectó a la pesca artesanal, pues por el contrario “el sector industrial es minoritario y eso fue una pérdida patrimonial importante”.