Coordinador para la reconstrucción de los incendios defendió su trabajo en la emergencia de Chaitén

08:41 El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, aseguró que se siente orgulloso de su labor. Agregó que Contraloría no le formuló ningún cargo tras el juicio de cuentas tras la erupción del volcán.

El actual subsecretario de Obras Públicas y ahpra también coordinador nacional para la reconstrucción por los incendios forestales, Sergio Galilea, defendió su labor en la reconstrucción de Chaitén tras la erupción del volcán del mismo nombre.

Respecto a las críticas, dijo sentirse orgulloso del trabajo que hizo y sostuvo que Contraloría no le formuló ningún cargo luegocde enfrentar un juicio de cuentas por irregularidades administrarivas en esa emergencia.

"Yo no siento ningún tipo de responsabilidad de las que en algún minuto se dijo. Todo eso quedó totalmente aclarado por Contraloría, en el sentido de que se actuó con eficiencia y con muchísima buena fe, si después hay una sanción administrativa de carácter menor, creo que es porque podríamos haber hecho las cosas mejor", dijo en radio Cooperativa

"La Contraloría General de la República no formuló ningún cargo sobre esas materias. A la situación administrativa sigo apelando, cancelé lo que tenía que cancelar, es una cosa totalmente secundaria. Los elementos principales de lo que se hizo en Chaitén están reconocidos internacionalmente", agregó y dijo que "me enorgullezco de haber hecho todo lo que hice en Chaitén y he tenido el reconocimiento internacional".