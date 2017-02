Curso virtual te enseña cómo vivir sin generar residuos

En el año 2016 comenzamos con nuestro proyecto educacional a través de la creación de la Academia Basura Cero, un curso presencial que realizamos en cuatro oportunidades y donde beneficiamos a un total de 223 personas en quienes pudimos ver un cambio cultural real, dado que al final del curso cambiaban su manera de pensar respecto a la palabra "basura". Ya no se veía como algo negativo sino como una oportunidad de acción. Dado el éxito de nuestra experiencia decidimos crear un curso online con el objetivo de masificar estilos de vida sustentables y libres de residuos en países de habla hispana.

Los alumnos se encontrarán con una alternativa para vivir una vida más consciente. Deberán estar dispuestos a modificar ciertas costumbres, como recordar salir con su bolsa reutilizable de casa cada vez que van a comprar, por ejemplo. Pero se encontrarán también con una manera de vivir que traerá impactos más que positivos para su propio entorno, comunidad e incluso sus bolsillos, ya que vivir sin sobre-consumir genera un potente ahorro económico.

En Chile tenemos un grave problema con la sobre generación de basura y su disposición final en rellenos sanitarios o vertederos ilegales. Somos uno de los países de Latinoamérica que más basura genera -aproximadamente 384 kgs por persona al año- y lamentablemente la descartamos sin pensarlo dos veces, desechando también todos los recursos que fueron utilizados para su extracción, fabricación y consumo. Al mismo tiempo, existe una cantidad importante de vertederos de disposición ilegal de residuos que atentan contra el bienestar, la calidad de vida y la salud de las personas que viven cerca de ellos.

Afortunadamente el país está comenzando a preocuparse por la temática, razón por la cual se promulga el año 2016 la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor. Con esto podrá establecerse un marco de acción para recuperar los residuos que generamos pero aún falta mucha infraestructura para permitir que esto se desarrolle de manera óptima, y en regiones no se tiene tanto acceso a ella como en la Región Metropolitana. Existe también un desafío para descentralizar este tipo de acciones.

No obstante, no basta con sólo reciclar dado que es una práctica que también consume recursos. Es mucho más importante preocuparnos de prevenir, legislar y movilizarse, como lo han estado haciendo municipios del país a través de la creación de ordenanzas para desincentivar el uso de bolsas plásticas, por ejemplo. Pero estas son sólo uno de los miles de objetos que se convierten en basura porque son diseñados para no durar.

La ideología Basura Cero existe hace muchos años, lo que ha permitido la realización de pilotos a lo largo del globo. Casos de éxito como la ciudad de Cappanori en Italia. Personas reconocidas a nivel mundial por su trabajo como Annie Leonard, la creadora de "La Historia de las Cosas". El inspirador Paul Conett, un químico de profesión y autor de The Zero Waste Solution, que se ha dedicado a luchar contra las incineradoras en el mundo, uno de los conceptos más vilmente vendidos como solución, y la verdad es que sólo traen más problemas. Paul visitó Chile en el año 2016 gracias a la acción de la Alianza Basura Cero , una red de organizaciones de la sociedad civil que convergen en esta temática, y de la cual formamos parte.

En la sociedad chilena, la preocupación por temáticas socio ambientales crece con rapidez sobre todo en los niños, dado que el sistema educativo ha comenzado a integrar estas temáticas en el aula. No obstante, este interés se pierde durante los estudios universitarios ya que no existe un "plan común" sobre sustentabilidad en las distintas casas de estudio. Para que una persona se forme, debe nacer de ella y esto no debería ser así. La sustentabilidad en la sociedad es una necesidad básica. Para poder vivir necesitamos respirar un aire limpio, tomar agua descontaminada o poder hacer deporte sin ensuciar nuestros pulmones. Lamentablemente lo sustentable suele ser entendido por muchos como algo a lo que sólo las "elites" pueden acceder con facilidad. Las empresas cobran un poco más si algo es "verde" o parece ser ecológico, pero debería ser al revés. Quienes contaminen deberían pagar más impuestos o derechos de aseo. Quienes se preocupen por no generar basura deberían tener bonificaciones.

Es debido a los impactos negativos generados en el medio ambiente como el aumento de las temperaturas y su efecto en la generación y propagación de incendios en el país, la contaminación del aire, la sequía, entre muchos otros, que la sociedad comienza a preocuparse por su accionar respecto del cuidado del medio ambiente. Y es que muchos no hacen nada porque no saben cómo. Precisamente, la basura, es la manera más eficiente y directa en que una persona individual puede hacer su aporte por un mundo en equilibrio. No es mandatorio instalar un panel solar, pero sí hacernos cargo de nuestros residuos a través del compostaje, por ejemplo, dado que la liberación de gas metano a raíz de su descomposición en rellenos sanitarios puede llegar a ser 25 veces más dañina que el C02, es decir, mucho peor para el calentamiento global.

Quienes quieran realizar el curso de la Fundación Basura, deben inscribirse aquí . Son 10 clases virtuales, brindadas a través de cápsulas audiovisuales y documentos de apoyo. Todavía hay tiempo de inscribirse ya que el curso comenzaría en marzo.