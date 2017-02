Presidenta de funcionarios del Sename por centros críticos: "No pueden exigir un hotel 5 estrellas con la subvención que se da"

Alicia del Basto, la presidenta de los funcionarios del Sename, se refirió al informe del ministerio de Justicia donde se reveló que 16 de los 83 centros del servicio que fueron revisados en 7 regiones del país, son considerados como altamente críticos

De manera tajante la dirigente del gremio dijo que esta situación "no es nada nuevo" y agregó que el servicio ya ha supervisado estas instituciones colaboradoras, "tengo la certeza que esos informes ya existen en el Sename", aseguró.

En entrevista con radio Digital FM , Del Basto indicó que no se los puede exigir a los centros que colaboran con el servicio, si no se tiene "dónde ni cómo mejorarlas". "No podemos exigir un hotel cinco estrellas cuando nosotros estamos dando una subvención miserable de $200 mil para tener a estos niños".

En ese sentido, indicó que ya no es tiempo de seguir haciendo diagnóstico, sino de plantear soluciones concretas.

"Acá el punto es cuál es la solución que se le da a los diferentes problemas que se plantean sobre la precariedad de estas instituciones colaboradoras, esa debe ser la preocupación", sostuvo.

En el informe también se indicó que hay tres Cread que se encuentran en condición de "mediana criticidad", lo que son el de Pudahuel, Arrullo y Galvarino, éste último donde falleció Lissette Villa el año pasado.

Según Del Basto, la realidad de estos mismos tres centros se viene denunciando hace décadas, "están en las condiciones que están por culpa de las autoridades que no hemos tenido, es gente que meten políticamente y que 'no tienen dedos para el piano'", precisó.

En ese sentido dijo que primero se necesita cambiar la manera en que se financian estos organismos que colaboran con el Sename y además, es necesario tener personal que tenga el conocimiento adecuado para trabajar con los menores.

"Se necesita gente que tenga habilidades con este trabajo, terminan colocando a personas que se codean políticamente, acá no te exigen nada y tienes que aprender adentro con los niños (...) lo que le pasó a las cuidadoras de Lissette que están metidas ahora en un 'medio forro', es porque no tenían las habilidades competentes, porque estos son niños complejos".

En otra materia, consultada también por el nuevo cargo de Javiera Blanco, como consejera del Consejo de Defensa del Estado, la presidenta de los funcionarios del Sename dijo que no era más que una muestra que los "poderosos siempre se arreglan y nunca les faltará una ubicación. Nos parece impresentable después de todo lo que se habló en la interpelación".