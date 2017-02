Superintendente de Salud aseguró que isapre Masvida no está en quiebra

20:31 Sebastián Pablovic dijo que la autoridad se encuentra tomando medidas para asegurar la continuidad de la institución ante el aumento de la deuda y pidió no sobrerreaccionar a la "incertidumbre" que causa la situación financiera de la isapre.

En entrevista con radio Cooperativa el superintendente de Salud, Sebastián Pablovic se refirió a la situación de la isapre Masvida y descartó que la aseguradora de salud se encuentre en quiebra. Dijo además que el Ejecutivo toma las medidas para asegurar su continuidad.

"No es un misterio que efectivamente, los indicadores de la isapre se han venido deteriorando en el tiempo si uno los compara con la situación de 2015, de 2014", dijo Pablovic, quien sin embargo dijo que "no, no está en quiebra" y que se esta a la espera de que la isapre presente un plan de ajuste de contingencia.

La autoridad dijo además que en forma evidente "es una situación de incertidumbre que preocupa a los afiliados".

Pablovic explicó que "desde hace más de un año, como Superintendencia hemos desarrollado un plan de fiscalización , justamente para impartir las instrucciones, para ir resolviendo esos problemas que le permitan a la isapres darle continuidad a su operación".

El superintendente de Salud, además, pidió que los afiliados de la institución, que se estiman en 560 mil, no "sobrerreaccionen" ante la incertidumbre d ela situación financiera de la isapre.