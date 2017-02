Lavín acusó un "sesgo político" en la nueva definición de colegios de excelencia que excluye a los liceos Bicentenario

09:35 "Más allá del tema de la selección, el punto es que el Mineduc eligió una forma de mostrar la 'excelencia' (...) esto tiene una finalidad, que es dejar fuera a los liceos Bicentenario", dijo el ex ministro.

El alcalde de Las Condes y ex ministro de Educación, Joaquín Lavín, acusó un "sesgo político" en la nueva definición de colegios de excelencia que deja fuera a los liceos Bicentenarios, implementados desde 2010 por el ex Presidente Sebastián Piñera.

El reglamento establece para entrar en la categoría de excelencia, los establecimientos deben tener al menos 30 años de trayectoria.

"Más allá del tema de la selección, el punto es que el Mineduc eligió una forma de mostrar la 'excelencia' (...) esto tiene una finalidad, que es dejar fuera a los liceos Bicentenario", dijo a T13

"Me parece una decisión arbitraria y que tiene un sesgo político. Me gustaría que la excelencia estuviera en otras comunas. No es un problema de antigüedad, es de resultados", agregó.

Consultado respecto a si existe un "afán destructivo" en la medid, el edil afirmó que "no hay otra explicación".

"Hay un cierto afán por ningunear a los liceos Bicentenario trantando de quitarles una categoría que les corresponde que es la excelencia", recalcó.

En la misma línea, el senador Manuel José Ossandón sostuvo que "este es un tema ideológico que no tiene ningún sentido, lo encuentro una brutalidad".

El parlamentario opinó que "en este gobierno he visto una brutalidad de principio a fin. Están creando una estructura muy peligrosa, vamos a tener que ver que pueda existir un Consejo Superior de Educación que sea apolítico y que defina la educación y no un gobierno de turno. La Nueva Mayoría está destruyendo la educación", sentenció en radio Agricultura.