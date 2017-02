SNA teme una nueva migración del campo a la ciudad por los incendios

Una nueva migración del campo hacia la ciudad y que la reconstrucción pueda ser manipulada como arma en año electoral, son los temores del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo tras los incendios forestales.

"Veo impacto laboral de esta zona y pérdida de calidad de vida, muchas de estas familias van a pensar dos veces antes de volver a establecerse donde estaban y pienso que va a haber mucha migración campo-ciudad de nuevo y con eso abandono del medio rural. Ya era preocupante porque la condición de vida de esa gente que vive en la cordillera de la costa, para acceder la educación de sus hijos y los servicios básicos era difícil, repensar volver a empezar en esa condición de aislamiento me temo que va a significar un abandono del medio rural y lastimosamente tendrá una serie de otras consecuencias", dijo en Tele13 radio.

"La afectación del mundo del agro es de pequeña agricultura, gente que tiene pequeñas propiedades con multipropósito. Esa gente muchas veces tiene doble actividad. Las forestales tienen unos deducibles enormes, de modo tal que estimo que la recuperación es marginal. Los seguros comprometidos son poco incidentes", agregó.

Crespo relevó que cree importante que el subsecretario de Obras Públicas y coordinador de la emergncia, Sergio Galilea, "se acerque a la realidad y no se quede con la información de los órganos públicos".

"En un año electoral esto va a tener mucha manipulación con ese propósito, me temo que desgraciadamente si no hay un contacto real con los afectados, y que de ahí surjan las actividades, me temo que muchas veces las soluciones no van en la dirección que la gente espera sino mas bien en los intereses a nivel político", manifestó.