Salud pidió que se extienda permanencia de los médicos que reprobaron el Eunacom hasta que lleguen reemplazos

11:32 La próxima semana 277 doctores deberían dejar sus trabajos por no haber rendido o no haber superado el examen. En abril arribarán los nuevos médicos. Chiloé tiene una situación crítica.

El ministro(S) de Salud, Jaime Burrows, informó que pidió a las secretarías ministeriales de salud (seremis), que autorice la permanencia de los médicos que reprobaron el Examen Médico Nacional (Eunacom) hasta que lleguen sus reemplazos el 1 de abril.

De modo contrario, 277 médicos deberían dejar el sistema primario de salud, provocando graves problemas de atención. Por ejemplo, en Chiloé , esto significaría que casi la mitad de los doctores (26 de 57) deberían dejar de trabajar la próxima semana.

En una actividad con la vocera de gobierno, Paula Narváez, Burrows sostuvo que la petición se concretará vía decreto y que estarán sujetos a lo que decida Contraloría.

Además, explicó que el que los 277 médicos reprobaran "no quiere decir que no estén capacitados para trabajar en el sistema primario de salud, sino que no han demostrado en la Eunacom tener competencias, porque no tuvieron tiempo para prepararlo o no lo dieron".

Había plazo de dos años para regularizar esa certificación.

Asimismo, aseguró que no habrá escasez de médicos, porque incluso si se restara a los 277, hay más medicos en el sistema público de los que había en 2014.