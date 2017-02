Empresario declaró ante el fiscal que investiga la difusión de noticias falsas sobre los incendios forestales

El presidente regional de los Pequeños y Medianos Madereros de El Maule, Ramiro Plaza, declaró esta jornada ante el fiscal que investiga la difusión de noticias falsas en el marco de la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

El empresario declaró que detrás de los siniestros existe intencionalidad. "Hace meses hemos visto que personajes extraños están recorriendo la zona, investigando las entradas, las salidas, los accesos. Y eso nos llamó la atención anteriormente a que quedara toda esta tragedia".

"Nos empezamos a encontrar con motos a 120 kilómetros por hora arrancando de los focos recién creados de incendios, camionetas extrañas, acelerantes; situaciones diversas en las cuales nosotros podemos afirmar, con toda convicción y certeza, con pruebas, que hay una intencionalidad organizada", aseguró.

Plaza comentó que la diligencia de hoy se trató de "una declaración con la verdad que nosotros tenemos. Le contamos al fiscal cuál es nuestra perspectiva de lo que está sucediendo. Nos vamos a tomar un tiempo para presentar nuestra defensa".

"Se me está acusando de estar generando falsas alarmas y no tener la base de probar las declaraciones que he dicho, pero estamos tranquilos", recalcó.

En la denuncia del Gobierno también están incluidos el ex presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett y el ex comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia.