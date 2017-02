Wagner evitó juicio pagando $ 1 millón a Bomberos: "No hay ningún ilícito"

13:22 El ex subsecretario de Minería logró un acuerdo con el Ministerio Público para suspender condicionalmente su indagatoria por el caso litio.

El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, evitó ir a juicio oral al acordar la suspensión condicional del proceso por el caso litio, donde estaba formalizado por falsificación de instrumento público.

Esto incluía tener que pagar $ 1 millón a Bomberos y quedar inhabilitado para ocupar un cargo público por 18 meses.

Al salir de la audiencia, aseguró que no cometió ningún delito: "Se ha demostrado hoy día completamente que no hubo ningún ilícito. Es por eso que nos hemos allanado a la petición del Ministerio Público de suspender el procedimiento y en consecuencia iniciar el cierre de la causa", dijo asegurando que no reconoció culpabilidad alguna.