Guillier se desmarcó de propuesta sobre aumentar royalty minero para reconstrucción por incendios forestales

El candidato presidencial Alejandro Guillier se desmarcó hoy respecto a la propuesta presentada por el PRSD sobre cómo enfrentar la reconstrucción de los incendios, en donde proponen un aumento al royalty minero.

"El documento es una propuesta del PR en cuya elaboración no he participado, por tanto, no me adjudico la autoría". Así lo señaló en su página web, donde también indicó que el documento es un insumo que será utilizado, pero es necesario que éste sea contrastado y retroalimentado con otras propuestas.

Como consigna La Segunda , desde el partido se demostraron sorprendidos con el comunicado de Guillier, pero otros también lo respalda. Otros creen que es para conseguir apoyos amplios en su aventura presidencial.

El diputado Alberto Robles por ejemplo, dijo que desmarcarse tres días después de conocida la propuesta era normal, "porque está viendo muchas cosas a la vez".

Sobre aumentar el impuesto a la minería como una solución, el exsenador radical Guillermo Vásquez se adjudicó la autoría del documento. "La idea era regular la legislación" y afirmó que la propuesta no estaba acordada con Guillier.