Alcalde de Cerro Navia por Eunacom: "Sin médicos extranjeros no tendríamos salud"

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, dijo que "sin médicos extranjeros no tendríamos salud" en la comuna.

"Gran parte de ellos ha mantenido la salud primaria por años", declaró a radio ADN

El edil sostuvo que los chilenos no tienen incentivos para trabajar en el sector público. "Hoy tenemos pésimos salarios para médicos en la atención primaria (...) Hay que darle las gracias a los médicos extranjeros porque si no, no tendríamos atención primaria. Un médico que se formó en Pakistán, pero que tenga la vocación, sin duda puede hacer la diferencia".

"Sin médicos extranjeros no tendríamos atención primaria en Cerro Navia, por eso hay que ser cuidadosos en los juicios que estamos emitiendo", añadió.

Tamayo pidió que un organismo independiente que tome el Examen único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), cuya función sea "establecer estándares mínimos" para poder ejercer la profesión.