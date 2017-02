Dirigente de madereros que declaró por incendios: "Vamos a demostrar que esto estaba concertado y era intencionado"

09:57 Ramiro Plaza, quien lidera Pymemad, se refirió a sus acusaciones sobre la intencionalidad de los incendios forestales, por los que ayer debió declarar ante la Fiscalía. "Todo lo he dicho con base", sostuvo.

Ramiro Plaza, presidente de la agrupación de pequeños madereros, Pymemad, se refirió en entrevista con radio Cooperativa, a las acusaciones que ha realizado sobre la intencionalidad de los incendios forestales y por las que ayer, declaró ante la Fiscalía

En la conversación radial, Plaza reafirmó sus dichos y planteó que "todo lo he dicho con convicción". "Estábamos en una situación crítica. Tenemos claridad que esto tiene una intencionaidad organizada".

"Vamos a demostrar que esto estaba concertado y era intencionado", dijo el timonel de Pymemad en el Maule, quien además sostuvo que "veíamos que el Ejército tenía un despliegue, pero no podía intervenir y hacer labores que podrían evitar esta tragedia".

Plaza indicó además que "no me arrepiento de nada, todo lo he dicho con convicción, con base, estando en terreno y teniendo estas pruebas".

Sobre sus dichos ante la Fiscalía, el timonel de los pequeños madereros indicó que "ayer pedimos un par de días de plazo para reestructurar nuestra defensa. Dije que vimos tarros con barniz, gente arrancando con bidones de bencina, gente entrando y saliendo de lugares donde no debían estar".

"Hemos visto muchas cosas y hay gente con testimonios respecto a ésto y que la justicia demuestre si soy culpable o no. Yo quiero que los testimonios que tenemos se sepan" dijo Plaza.