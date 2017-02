Ministro de Transportes a taxista que lo increpó: "La gente prefiere el Uber"

El ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, defendió la decisión del Ejecutivo de resolver la situación de los servicios privados de transporte de pasajeros, como Uber o Cabify, por medio de un proyecto de ley, ante un taxista que lo increpó en una actividad pública.

El taxista se acercó al secretario de Estado y le dijo que "Uber me quita los pasajeros y usted no hace nada"

El hombre continuó reclamando al ministro Gómez Lobo y le planteó que "cuando empiece marzo y las calles se congestionen, ¡qué vamos a hacer! Hablan de la contaminación y tenemos 45 mil (vehículos de Uber) en la calle".

"Yo tengo que licitar cada cinco años y me meten las manos al bolsillo ¿de qué me sirve? Mejor me compro un bus y pirateo", dijo el taxista, a quien Gómez Lobo le respondió que se ingresó un proyecto de ley para solucionar el tema.

El taxista entonces solicitó una medida como la de Argentina, donde se prohibieron servicios de ese tipo. "Dígame... ¿Uber paga impuestos en Chile?", a lo que el ministro respondió "Ustedes tampoco (...) están exentos".

"Qué básica su respuesta ministro" respondió el taxista, pero Gómez Lobo contraatacó: "la gente prefiere el Uber, la gente también prefiere otros servicios. ¿Por qué?".

"Porque ustedes les dieron las facilidades de entrar" respondió el taxista alejándose del lugar.

Con posterioridad en declaraciones a CNN Chile, el ministro dijo comprender la situación de los taxistas, pero indicó que en el conflicto, los taxis básicos también han presentado denuncias respecto de una mala entrega del servicio.

En esa línea, dijo que el proyecto que se encuentra en el Congreso apunta a "mejorar la calidad del servicio de los taxis básicos, siendo más duros con los taxistas y dándoles la oportunidad de cobrar también por aplicación y no por taxímetro".

Además, dijo Gómez Lobo, el proyecto busca "regular los servicios que se prestan por aplicaciones, normarlos y regularizarlos".