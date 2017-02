Aleuy respondió a las críticas del exalmirante Arancibia: "No veo por qué tengo que retractarme"

El subsecretario del Interior, Mahumud Aleuy, se refirió esta tarde a las declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, quien declaró en calidad de imputado en la causa por información falsa de los incendios forestales. En la instancia, criticó la manera en que Aleuy lo mandó a llamar para declarar ante el Ministerio Público y exigió que se "retractara" al tratarlo de "mentiroso".

"Primero, valoro que un exsenador de la UDI haya ido a declarar sus dichos a la fiscalía. Pero no veo por qué me tengo que retractar, Arancibia fue quien modificó sus declaraciones", afirmó la autoridad.

En la audiencia llevada a cabo hoy en la Fiscalía Centro Norte, el exsenador de la UDI cuestionó la forma en que el subsecretario del Interior se refirió a él cuando pidió al Ministerio Público citarlo a declarar.

"Cuando me informaron que venía en condición de imputado, me sorprendió", comentó y dijo que luego de haber prestado testimonio ante la justicia, espera que el Gobierno cambie de actitud al respecto. "Espero que el señor Aleuy tenga la hombría de reconocer que me dirigió un calificativo que no corresponde a un almirante de la República (...) los almirantes no mienten", sostuvo Arancibia.

En ese sentido, Aleuy también indicó que "la ley no hace diferencia entre el chileno y un almirante en retiro". Y el mismo subsecretario indicó que el excomandante en jefe modificó sus declaraciones antes y después de haber ido a Fiscalía.

"En la radio dijo, 'yo sé que las policías tienen la información', y después en la fiscalía dijo: 'yo lo que dije fue que los servicios policiales tienen que haber tenido información', o sea transformó una información en una opinión", agregó.

Y continuó citándolo: "También había dicho que 'tengo fuentes de información muy válidas en inteligencia - o sea habla de Alfa 1- y hoy cuando declaró dijo 'la información que yo dispongo es de fuentes abiertas'. Me parece muy nítida la modificación que hizo antes de ir a fiscalía y después".

Aleuy indicó que hasta ahora existe 41 casos de investigación de este tipo de hechos, en los que esperan que la fiscalía avance rápido y para ello se ha entregado toda la información necesaria.

"Si alguien cree que nosotros pedimos que un ciudadano que dice tener información en la radio, en Chile existen los mecanismos para que quienes supongan una mala intención vayan a la Fiscalía".