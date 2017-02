Pilar Ruiz perdió la guagua que esperaba

Todo mal para la modelo y actriz colombiana radicada en Chile, Pilar Ruiz . Primero contó que estaba embarazada y le llovieron las felicitaciones. Luego confesó que el padre de la guagua, un ejecutivo de realities de Mega, la abandonó tras saber la noticia y muchos dudaron se sus intenciones con él e incluso del embarazo. Ahora ella misma informó que, y para que en las redes sociales le creyeran, ella decidió publicar en Instagram el examen médico que acredita todo lo que contó.

"Mi querido hijo. Hace unos días que ya te perdí, y sólo tenías 10 semanas de gestación. Es difícil poder asimilar tan complicado momento, ya que en el minuto que decidí contar de tu hermosa existencia a todas las personas que no pertenecen a mi círculo más íntimo, pero que sin duda son los responsables de hacerme sentir tan querida, acogida y me entregan su cariño día a día. Habían pasado pocos días en el que te había visualizado en la ecografía en donde pude distinguir tu cuerpo pequeño dentro de mí, en donde se veía todo aparentemente bien y en su curso normal,

Hace unos días, asistí a unos de los controles de rutina, cuandosu expresión facial lamentablemente lo decía todo, fueron segundos de silencio, los que para mí se convirtieron en horas de angustia, para luego de unos minutos me anunciara que tú, mi hijo, mi bebé esperado,, ya no estabas con vida, lo único que podía hacer era sólo llorar profundamente tu partida. El ginecólogo trataba de calmarme diciéndome que los abortos retenidos simplemente suceden, pero yo no aún no lo puedo entender, ni creer que esto me este pasando a mí, aún cierro mis ojos y me imagino que me voy a despertar de esta horrible pesadilla, toco mi vientre y aún pienso que sigues ahí", relató en su cuenta de la red social dondepor el momento que pasa.

, sólo quiero expresar mi pesar y dolor en estos momentos tan amargos en mi vida", explicó.

También agradeció el apoyo que recibió y enfrentó las críticas: "Estén de acuerdo con mi actuar o no, todos somos seres humanos y".

(el examen aparece con el día 9 de enero), la colombiana relató que tuvo quepara superar el aborto retenido.

"La idea del procedimiento,porque en mi cuerpo y en mi mente aún tenía la idea que estabas en mi vientre, y en mi corazón, pero mi alma estaba destrozada", contó.

A la actriz nada la consuela:

"Las personas se acercan a mí, diciéndome: 'Todo pasa por algo', 'Dios, sabe por qué hace las cosas', 'No era el momento', 'Aún eres joven'. Frases que para mí no tienen mucho sentido y son parte de una gran interrogante, ya que para mí la naturaleza y los probabilidades no jugaban a mi favor, la palabra 'maternidad' ya no estaba dentro de mi vocabulario, por lo tanto,".

Sobre la maternidad que iba a afrontar sola, comentó quetener para siempre a un compañero de vida incondicional a mi lado, te imaginaba sonriendo, bailando, tomándote en mis brazos, saltando lleno de energía, vitalidad y alegría, aunque me sacaras canas verdes, sin embargo me he quedado con éste inmenso dolor (...), sé que saldré adelante y que en algún momento, esos sueños se pueden hacer realidad. Día a día, puedo decir que me hago un poco más fuerte y sé que me recuperaré y como el ave fénix,".

