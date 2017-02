Bomberos de Chile: "No nos interesa, ni tampoco aceptaríamos que nos paguen un sueldo"

Ahora que la emergencia por los incendios forestales ha disminuido, el jefe del sistema nacional de operaciones de Bomberos de Chile, Alejandro Artigas, hizo un balance de cómo se organizó la institución para combatir los focos en todo Chile. Y también recordó la importancia de la vocación de cada uno de los voluntarios que son miembros de la institución.

"Lo fundamental de esta institución es la vocación, nosotros somos una organización de civiles y voluntarios, eso es lo más importante. Además somos profesionales en lo que hacemos, porque para ser Bombero hay que estudiar", sostuvo Artigas.

En entrevista con Digital FM , dijo que esos detalles que los caracterizan son fundamentales: "Si usted me dice que me va a pagar un sueldo por mi vocación yo me retiro. Estoy convencido que más del 90% de los voluntarios, no les interesa ni tampoco aceptarían que nos paguen un sueldo".

En relación al balance tras incendios forestales, Artigas hizo un balance positivo por la movilización de más de 4 mil voluntarios de todas la regiones del país en 72 horas; "nos faltó mover sólo a Magallanes y Aysén", además de 500 carros bombas que estuvieron en la emergencia.

Sin embargo, también recordó a los dos voluntarios que perdieron la vida combatiendo la emergencia y dijo que esa era sin duda la parte más dura de todo. "Además, tenemos a algunos heridos que están con riesgo vital".

Sobre la participación de los aviones extranjeros, entre ellos el SuperTanker y el ruso Ilyushin IL-76, los consideró como "herramientas valiosas y potentes". "Por supuesto que tienen que estar bien coordinados con Conaf, nosotros no somos expertos en aeronáutica, pero fueron importante en las zonas sobre todo donde es difícil llegar para el ser humano y en frentes incendiarios de muchos kilómetros".