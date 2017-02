Farkas por críticas a la mujer que financió el SuperTanker: "Es chaqueteo"

A través de Facebook , el empresario y filántropo Leonardo Farkas salió en defensa de Lucy Ana Avilés que expresó su molestia por las críticas recibidas por financiar el SuperTanker que ayudó a apagar los incendios forestales en el sur.

En su cuenta de Facebook señaló que "esto no es por ser Mujer o Hombre, algunos le llaman "el pago de Chile" yo digo No, es "chaqueteo" lo principal es ver el resultado "MARAVILLOSO".

Luego agregó "qué culpa tiene la mayoría de los Chilenos. Al principio me pasaba lo mismo y fue muy muy duro, ya que sabes en USA y otros paises no pasa. Descubrí que al igual que los que diseñaron la ley de donaciones, este "chaqueteo" esta dirigido por los miserables que no dan ni ayudan y asi INTIMIDAN y ESPANTAN a los que ayudamos e invitamos a otros a hacerlo".

Para cerrar dijo que "si das públicamente te critican, si lo haces privadamente, dicen, por qué no ayudaste. Que te entre por un oido y te salga por el otro.Total el dinero te lo dio Dios, (por algo y para algo) pero OJO, siempre esta el diablo por ahí...Por eso yo digo que " lucho para que el bien le gane al mal".