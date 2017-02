Ñuñoa: denuncian que vecino de departamento vive en condiciones insalubres

Vecinos de un departamento ubicado en la comuna de Ñuñoa denunciaron que uno de los residentes vive en condiciones insalubres, sin los servicios básicos y con gatos al interior del inmueble. Asimismo, usa también el estacionamiento y la bodega para acumular escombros, cartones y basura, además de otros residuos orgánicos que asegura son para elaborar abono.

Según testigos, este caso se viene arrastrando por varios años, desde que la madre del individup y dueña de la propiedad falleció. Dicen que tiene el mal de diógenes y que además, no le brinda el cuidado adecuado a sus gatos.

, no le abre la puerta a nadie y tampoco interactúa con los otros vecinos.", aseguró a SoyChile.cl uno de los testigos.

El joven que vive en el tercer piso del edificio está solo y desde la calle se puede apreciar que acumula basura, la que se observa a través de las ventanas del departamento junto a un par de gatos que se pasean por el borde del ventanal. Tampoco tiene luz y efectivamente, usa el estacionamiento para apilar neumáticos y residuos orgánicos.

La administradora del departamento, Margarita León, confesó que la opinión de los vecinos está dividida, mientras que algunos reclaman, otros no tienen inconvenientes con esta persona, por lo que no se ha llegado a tomar ninguna decisión particular en las reuniones del edificio.

. El departamento es de él, está pagado, es su propiedad privada. También algunos dicen que es una persona que no molesta a nadie, y así es. Lo que sí nosotros le hemos dicho que no acumule cosas en el estacionamiento, porque ahí pasamos todos, pero como lo sigue haciendo él sabe que yo le boto a la basura lo que puedo botar”.

Según Margarita, el joven habla varios idiomas y ha trabajado en cruceros, además de hacer clases. Por ahora desconoce si está trabajando, pero aseguró que es una persona que "tiene educación".

. Me he dado cuenta que junta mucha fruta y eso él me dice que es orgánico y que con eso hace tierra de hoja, no sé si será así".

Agregó que los gastos comunes no los ha pagado desde el año 2013 y que por esa razón le han llegado citaciones judiciales, pero que no han tenido ninguna solución.

Desde la municipalidad de Ñuñoa indicaron quey explicaron que para poder tomar acción respecto a la situación, es necesario que se ingrese esta misma por el Departamento Asistencia Social del municipio.

Al ingresar la solicitud una encargada social concurre al departamento dentro de 48 horas para ver si efectivamente el caso es así, además de llamar a un familiar en primera instancia. De constatar que el caso es verídico, Carabineros participa y apoya al personal municipal para ingresar a la propiedad y tomar algún procedimiento.

por este tipo de casos, informaron que el primer paso cuando hay personas con mal de diógenes, es que se haga saber el caso del paciente al Cesfam correspondiente para que le hagan un informe médico, donde el paciente tendría que estar inscrito en el consultorio.

La seremi tiene la facultad de hacer una internación forzosa de este tipo de pacientes, pero siempre y cuando exista un informe médico que así lo señale. Si el informe indica algún tratamiento médico, tampoco pueden intervenir como entidad.