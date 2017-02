Experto aconseja tener sexo antes de cenar este 14 de febrero

16:28 El columnista Dan Savage señaló que "es más fácil conseguir una reserva a las 9 o 10 de la noche, y luego, cuando se va a la casa, no se sentirá ansiedad o decepción si no ocurre nada en el Día de los Enamorados".

Dan Savage, columnista sexual, entregó un consejo clave para pasar el Día de los Enamorados como corresponde.

Savage señaló que es muy recomendable tener relaciones sexuales antes de salir a comer, pues así se evitaría una serie de problemas en la pareja.

"No sólo el sexo estará fuera del camino, sino que es más fácil conseguir una reservación a las 9 o 10 de la noche, y luego, cuando vayan a casa, no sentirás ansiedad o decepción si no ocurre nada", señaló.

El experto dio a conocer una estadística sobre este 14 de febrero. Explicó que el 30% de los hombres de entre 18 y 34 años de edad no están teniendo sexo el 14 de febrero.

Mientras que las mujeres, dijo que el 41% que está en una relación temen a esta fecha más que cualquier otra fecha festiva, y el 34% de ellas indicó que prefieren ver la televisión que tener sexo.