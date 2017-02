Encuentra tu cena ideal para celebrar San Valentín

El martes 14 de febrero Pez Quiero celebrará desde las 20:00 San Valentín con una deliciosa cena, ambiente relajado, velas, terraza y deliciosa propuesta de carta.

Además del salón principal, la terraza “El Acuario” (ubicada en la azotea del restaurant) recibirá a los más románticos con una selección de sus platos íconos como Carpaccio de locos, ceviches, merluza Austral, atún en teriyaki y exquisitos postres. Si se acompaña la cena con una botella de espumante Viña Mar, se recibirán de regalo 2 botellas de espumante de 185cc.

Entradas:

-Tataki de atún a la pimienta con salsa de maracuyá, emulsión de soya y sésamo con wantan crocante $12.900.

-Carpaccio de Locos: Láminas de loco con salsa pesto y olivo, queso parmesano y salsa verde $12.900.

-Ceviche Con Tutti: Ceviche de pescado y mariscos en leche de tigre al rocoto $11.900.

-Ceviche ExHit: Ceviche de pescado al ají amarillo $10.900.

-Pulpo a la parrilla con puré de papa, alcaparras fritas y morrón $9.900.

Fondos:

-Arroz clásico al ají amarillo. Ostiones, camarón y pulpo con ensaladilla criolla $12.900.

-Atún en Teriyaki con pastelera de choclo al ají amarillo y ensaladilla $15.900.

-Salmón a la crema de hinojo, pastel de papa e hinojos a la parrilla $13.900.

-Merluza Austral con calamares a la parrilla, puré a la tinta y vegetales salteados $12.900.

Postres:

-Mousse de chocolate $4.900.

-Tarta de cítrico $4.200.

-Copa de helado artesanal $3.200.

-Cheesecake de chocolate blanco $4.900.

-Suspiro limeño de chirimoya $4.200.

PEZ QUIERO

Tel. +562 2219 1544 – reservas@pezquiero.cl - www.pezquiero.cl

Av. San José María Escrivá de Balaguer 6400, local 4, Vitacura.

Restaurante RÉ, de Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes ha preparado una cena para compartir, seleccionando platos de su nueva propuesta (próxima a lanzar en marzo) e incluyendo todos los componentes para una noche inolvidable en su restaurante, terraza a la vista y estacionamiento cubierto incluido.

La cena consiste en aperitivo, entrada, fondos y postre para dos, música en vivo. Desde las 20:00 horas:

Entrada para compartir:

-Mini papas crocantes rellenas de centolla y camarón nacional con salsa de ají amarillo.

-Timbal de tártaro de atún fresco con papaya, ciboulette, clara de huevo y caviar.

-Ensaladilla de locos con salsa verde mezclada con lactonesa de jengibre sobre cubitos de vegetales de la estación y palta.

Platos principales:

-Mujer: Oil fish encostrado en semilla de sésamo negro y blanco con puré de arvejas aromatizado con piel de limón, crema al eneldo y crocantes de fideos de arroz.

-Hombre: Filete de Angus a la parrilla con salteado de habas frescas, corazones baby de alcachofas, cubitos de papas doradas, tomate cherry y pimiento amarillo asado con salsa de cebolla morada al vino tinto.

Postre para compartir:

-Fantasía de clásico postre de chirimoya alegre con caviar cítrico de naranja y anillos de chocolate, macarrones crocantes rellenos de crema de arándanos silvestres con praliné de pistacho y red velvet con mini compota de frutas sobre salsa de maracuyá tropical.

Valor por pareja $48.900.

Valor por pareja - cena más estadía $141.720 IVA incluido.

http://www.plazaelbosque.cl/es/san-valentin-re/.

Dirección: Av. Manquehue 656, Las Condes.

Tel: +562 2498 1800.

Mail: info.restaurant.re@plazaelbosque.cl.

Vive la celebración del día de amor en hotel Courtyard y disfruta de una cena de película, además de concursos y sorpresas en Restaurante The Bistro de Hotel Courtyard Santiago Las Condes, ubicado en Avenida Kennedy 5601, Las Condes.

También puedes optar al servicio con hospedaje que incluye cena para dos en The Bistro más espumoso y frutillas con chocolate en la habitación, además de desayuno para dos en The Bistro, junto a un late check out hasta las 16:00 horas.

Servicio de cena con 4 tiempos:

Aperitivo:

-Chupé de Jaiba y Ceviche de salmón.

Entrada (A elección):

-Carpaccio de pulpo al olivo con aceitunas amargas.

-Mix de hojas verdes, frutillas, camarones apanados, palmitos y espárragos.

Principal (A elección):

-Filete de res con papas nativas y pesto de menta con salsa de hongos secos.

-Congrio en almendrado, quínoa y tomates confitados.

Postre:

-Panna cotta de nutella y chocolate blanco & Crème brûlée de rosas.

Incluye vino y espumoso de la casa, jugos, aguas, bebidas, té y café.

Martes 14 de febrero, de 19:30 a 22:30 horas.

Valor por pareja $ 76.000 c/ IVA incluido.

Cena + estadía - Valor por pareja $ 149.000 c/ IVA incluido.

Incluye Estadía del 14 al 15 de febrero.

Reservas e informaciones: omar.vera@courtyard.com

Más información en www.marriott.com/SCLCS

El Hotel Novotel Santiago ofrece para este 14 de febrero, desde alojamiento en habitación doble superior, cena completa en el restaurant bajo el alero de su nueva carta menú creada recientemente, hasta desayuno San Valentín, piscina y spa.

Novotel Santiago, un hotel que ha tenido importantes cambios en el último tiempo en todas sus áreas, tiene como objetivo este 2017 sorprender a aquellos que todavía no conocen sus especialidades y atractivos. Un completo panorama para celebrar con tu pareja o incluso, una oportunidad para conquistarla.

El menú fue creado especialmente para estas fechas de San Valentín donde predominan los sabores agridulce:

-Aperitivo:

Salmón parmentier ahumado, mouselina de limón y corazones de alcachofas escabechados.

-Entrada:

Roast beef de lomo liso con ensaladilla de la estación y vinagreta de arándanos o melón envuelto en jamón serrano servido sobre envidias y salsas de frambuesa perfumada en jengibre.

-Fondo:

Filete grillado en beurre blanc de camarón, puré de papas chilotas y zanahorias baby estofadas. O merluza austral sellada al olivo y coronada en almejas escavechadas y pepian de choclo en perfume de cilantro.

-Postre:

Charlotte de frutos rojos o truffon.

-Bebidas:

½ botella de espumante, bajativo y café.

El valor por persona es de $33.000.

Dirección : Américo Vespucio Norte1630, Vitacura, Región Metropolitana.

Tel: (2) 2499 2200.

Un ambiente romántico, exquisita gastronomía, inmejorable atención y regalos para cada pareja son algunas de las experiencias que se vivirán el próximo 14 de febrero en Quijote.

Este año se suma el local de Santiago ubicado en Calle Nueva York 52, pleno Centro Financiero de la capital. En ambos locales (Concepción y Santiago) habrá música en vivo, un delicado menú de tres tiempos y regalos sorpresa para cada pareja que asista.

Los comensales podrán llegar desde las 19:00 horas, teniendo la opción de disfrutar de un menú especial* (sólo con reserva previa) o de la variada carta que incluye pastas frescas, productos del mar, carnes y piqueos, entre otras exquisiteces. Excelente panorama para quienes quieran disfrutar de una romántica y entretenida velada sin moverse del centro de su ciudad.

Se puede reservar a los siguientes números telefónicos 222437715 para Santiago y al 412246000, Concepción. También se puede escribir a paulina@comerciallama.cl (Santiago) o a jenaro@comerciallama.cl (Concepción).

Descripción Menú especial Día de los Enamorados 2017 (Santiago y Concepción):

-Pisco sour tradicional o vaina o espumante o copa de vino o bebida o jugo (2 por persona).

-Entrada: Trilogía Afrodisiaca con ceviche de machas a la chilena, camarones ecuatorianos apanados en panko y salsa mil islas, locos con mayonesa y salsa de cilantro.

-Fondo: Filete envuelto en jamón serrano acompañado de risotto de mote al pesto, vegetales grillados y salsa al carmenere.

-Postre: Suspiro limeño de berries, Creme Brulee de vainilla, Tiramisú de nutella.

-Incluye: Música en vivo y regalo.

Valor por pareja $39.990.

Concepción: Barros Arana 673 locales 4 y 8.

Santiago: Nueva York 52 local n3.

Renaissance Santiago Hotel celebrará San Valentín con 2 cenas maridadas en sus restaurantes CATAE y SHINSEI, además de una propuesta para compartir en SkyBar COFA.

San Valentín 2017 en CATAE:

Cocina de autor para los más románticos, cada tiempo seleccionado maridado, la propuesta del Chef Mariano Bambaci consiste en lo siguiente:

-Ostras frescas, pétalos de rosas crocantes y helado de gazpacho.

-Foie gras de canard mi-cuit, duraznos quemados y notas de almendra dulce.

-Lomo vetado Angus a 70°c, gnocchis de espinaca orgánica y crema infusionada con nuez moscada y limón.

-Paleta helada de sandía picante y tomate de racimo.

-Chocolate, mandarina y lavanda.

-Montes Cherub.

-Tabalí Pedregoso Gran Reserva Viognier.

-Clos des Fous Cabernet Sauvignon Grillos Cantores.

Valor cena $39.000 por persona.

Valor cena y estadía en habitación estándar con desayuno buffet incluido $179.150 IVA incluido (promoción válida por la noche del 14 de febrero 2017, sujeta a disponibilidad del hotel).

catae.reservas@rsantiagohotel.com | Te.+562 2678 8871| av. Kennedy 4700, Vitacura.

Por su parte, el nuevo restaurante Shinsei, cocina Nikkei (fusión Peruana-Japonesa), ofrecerá para los más enamorados una selección de su carta con deliciosos platos maridados con Chandon Brut ilimitado.

-Shinsei – selección nikkei.

-Tiradito pez morado.

-Ceviche de salmón pasta de ají amarillo.

-Roll El acevichado.

-Roll Spicy salmon.

-Bocados ostión mascarpone.

-Bocados wantan de centolla.

-Limón, menta y pepino.

-Chandon Brut ilimitado.

Valor cena $34.000 por persona.

Valor cena y estadía en habitación estándar con desayuno buffet incluido $169.150 IVA incluido (promoción válida por la noche del 14 de febrero 2017, sujeta a disponibilidad del hotel).

shinsei.reservas@rsantiagohotel.com | Te.+562 2678 8864| av. Kennedy 4700, Vitacura

Y para quienes buscan una opción un tanto más relajada, ambiente de terraza, aire libre desde el piso 16 del Hotel, SkyBar COFA ofrecerá una exquisita tabla para compartir igualmente acompañada con Chandon Brut ilimitado.

San Valentín 2017 - SkyBar COFA “Sabores del mundo” (Para dos personas)

-Guacamole con nachos, frijoles negros, mini chacareros, chupe de mariscos, gazpacho andaluz con pan tostado y jamón serrano, tortilla de patatas con alioli.

-Tiradito de corvina, ceviche de salmón, cornete de tartar de atún y kimchi de pepino, temaki vegetariano y salsa agridulce.

-Postre, macarons y créme brûlée tradicional.

-Chandon Brut Ilimitado.

$15.000 por persona.

catae.reservas@rsantiagohotel.com | Te.+562 2678 8871 o .+562 2678 8805 |

av. Kennedy 4700, Vitacura

www.renaissancesantiago.com.

Se ofrecerá una exquisita cena romántica el día miércoles 14 de febrero, que incluye aperitivo copa de espumante o pisco sour, de entrada un Carpaccio tierra y mar que consiste en finas láminas de filete de res y salmón bañadas con limoneta de mango.

De plato principal habrá 2 opciones: atún de Isla de Pascua, cocinado con mix de sésamo a punto acompañado de salsa teriyaki y tabule de quinua. O medallón de filete de res envuelto en tocino ahumado servido con salsa roquefort y salteado de vegetales aromatizado al ajonjolí.

Postre: Volcán de chocolate, acompañado de helado de vainillas y salsa de frutos rojos. Además, incluye una copa de vino reserva, jugo o bebida, café expreso, té o infusión.

Habrá música en vivo y un regalo sorpresa. Además, se sorteará 1 noche para 2 personas.

Valor por persona, $30.000 iva incluido. Reservas hasta el 9 de febrero.

Habitaciones

-Paquete romance válido para los días 10, 11 12 y 14 de febrero e incluye: habitación King para 2 personas, upgrade sujeto a disponibilidad, late check out hasta las 16:00 hrs, botella de espumante, tabla de picoteo, desayuno buffet y wifi de alta velocidad. Valor $80.000 para 2 personas, iva incluido.

-Paquete romance solo para el 14 de febrero, incluye la cena romántica de 3 tiempos y noche en habitación King para 2 personas, wifi y desayuno para dos. Valor $95.000 para 2 personas, iva incluido.

Reservas que incluyen cena, hasta el 9 de febrero.

Reservas y consultas al teléfono 72235200 o al mail reservas.rancagua@openning.cl .

OPHotels está ubicado en Avenida Nueva Alberto Einstein 290, Piso 4, Rancagua.

Más información en www.ophotels.cl.