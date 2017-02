Con este invento chileno, ir a acampar puede ser mucho más cómodo

Como si de una jugada del destino se tratase, David Hormazábal (37) paseaba por una montaña cuando escuchó en su cabeza un sonido fuerte y claro. Al escribir la palabra en un papel y buscar su significado en Internet, descubrió una maravillosa coincidencia: ese sonido, que se escuchaba como "Rokum", significaba “hogar” en un dialecto nativo de Malasia. Sin duda, el emprendimiento que venía ideando –unas carpas y sacos de dormir con colchón inflable incorporado- debía llamarse así.

“La idea surgió después de hacer un viaje con carpa recorriendo las playas del norte de Chile hasta llegar a la Isla del Sol en el lago Titicaca en Bolivia. Era noviembre del 2012, y después de dos meses viajando terminé con la espalda muy adolorida. Me di cuenta de que me faltó un colchón inflable, pero no me veía cargando una caja extra, que es como venden actualmente esos colchones. De vuelta en Santiago, la experiencia vivida me guió a la conclusión de que se necesitaban carpas y sacos de dormir con colchones inflables incluidos”, recuerda Hormazábal, que es licenciado en Artes Visuales.

Para llevar adelante su idea, en una primera etapa, Hormazábal utilizó todos sus ahorros y le dedicó al proyecto su tiempo completo. Con el producto ya conceptualizado y junto a un plan de negocios, comenzó a explorar diversos caminos para encontrar financiamiento inicial. Hasta que finalmente dio con otro de los fundadores de Rokum, el empresario y economista Ricardo Zabala.

Luego, a la hora de desarrollar los primeros prototipos en China –debido a que en Chile les fue imposible conseguir los materiales necesarios y los colchones a medida- el equipo emprendedor sumó a Andrea Muñoz, quien contaba con la experiencia necesaria en el desarrollo de productos outdoor.

“Trabajamos con materiales de alta montaña, por lo que la resistencia a las inclemencias del clima son excelentes. Los sacos de dormir resisten hasta -15Cº, mientras que las carpas han soportado vientos, lluvias e incluso nieve sin problemas. Tomamos la durabilidad de los productos técnicos para adaptarlos a las necesidades del campismo”, detalla el emprendedor, que actualmente se encuentra en Shanghai manteniendo reuniones con proveedores.

Gracias a un acuerdo con la cadena Easy, los productos de Rokum se pueden encontrar en varias zonas del país como Calama, Antofagasta, La Serena, Temuco, Viña del Mar y Santiago. También, se venden unidades en el sitio web del emprendimiento. Los precios de las carpas van desde los $220 mil, si es para 4 personas, a $159 mil si es para dos viajeros. En el caso de los sacos de dormir de pluma, cuestan $180 mil, mientras que los sintéticos tienen un valor de $105 mil. Todos los colchones cuentan con un inflador de pie interno.

Rokum, que cuenta con el apoyo de Corfo y la incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera, Incubatec UFRO, próximamente se prepara para tener más presencia en el exterior y lanzar nuevos productos. Además, serán parte del próximo festival Nómade de la Región de Los Lagos el próximo 8 de febrero.

“Estamos desarrollando nuevos productos con componentes reciclados, también hemos puesto mucha energía en que cada producto Rokum dure muchos años para rescatar el objetivo de que lo perdurable en el tiempo, es en definitiva, la mejor compra. Somos el mejor aliado para que todos se animen a dormir bajo un árbol, beber agua del río, nadar en un lago, recorrer días completos por imponentes bosques y disfrutar de la flora y fauna de nuestro país. Creo que esa es la mejor ayuda que le podemos entregar al planeta en general. Que la gente se enamore de nuestra naturaleza y la proteja de corazón”, concluyó el emprendedor.