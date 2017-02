Nuevo director de Senda dijo que el Gobierno plantea regular el consumo de marihuana como en EE.UU. y Uruguay

El nuevo director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Patricio Bustos, se refirió al proyecto de ley sobre despenalización de la marihuana, señalando que "lo que plantea el Gobierno es regular su consumo, como en Estados Unidos y Uruguay".

El ex director del Servicio Médico Legal dijo habrán medidas estrictas para impedir el acceso de los menores a este alucinógeno. "Ninguna legislación en el mundo ha sido permisiva respecto a niños y adolescentes. En Uruguay son 18 años y en los estados de EE.UU. se permite a los 20 años. Por lo tanto, aquí no habrá un relativismo", consignó El Mercurio

Respecto a la prevención, el doctor sostuvo que "cuando hablamos de proteger a los niños y adolescentes, hablamos de involucrar a las familias, a los maestros y a todo el entorno protector para que no usen sustancias que puedan dañar su salud. ¿Qué cosa no vamos a hacer? Dejar que el problema en Chile sea entre narcotraficante y consumidores. Vamos a ser actores para prevenir el consumo de sustancias dañinas para la salud y para rehabilitar a las personas que consumen".

Bustos comentó que la cannabis "es una sustancia que produce adicción y en algunos casos produce algunos niveles de dependencia. Pero, para aclarar el tema, puesto que hay un debate, no es definitivamente una puerta de entrada a otras drogas. No ocurrió ni en Holanda, ni en Estados Unidos ni ha ocurrido ahora en Uruguay. Los estudios comparativos tienen el problema que si se asocia una caricatura, a propósito de términos que ha usado otra colega —uso terapéutico, marihuana, cocaína, heroína, Sida— es una cosa lineal que no tiene ningún sustento. Sin embargo, obviamente que el consumo en menores de edad tampoco ha estado con un nivel de apertura o consideración en ningún lugar del mundo. Y hay que buscar el castigo del que induzca o promueva (el consumo) en los menores de edad".