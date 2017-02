Asociación de Magistrados: caso de reo que hirió a gendarme y tomó como rehén a juez "no es un hecho aislado"

El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, dijo que el caso del reo que hirió a un gendarme y tomó como rehén a juez en San Bernardo "no es un hecho aislado".

"El magistrado atacado está consciente del riesgo al que estuvo expuesto y nos pusimos a su disposición. Es lo preocupante del episodio (que peligró su vida) y no es un hecho aislado. Hace bastante rato recibimos reportes y puesto en conocimiento de Gendarmería las condiciones de inseguridad en el procedimiento penal. Probablemente, con esta características, es el primero, pero hay otros episodios de diversa graduación que representan a los jueces lo que se traslada al proceso penal", dijo a radio Cooperativa.

El magistrado sostuvo que la fuga del imputado "pudo tener consecuencias fatales, porque el hecho fue muy violento".

"Hay procedimientos que se realizan con imputados privados de libertad, donde no hay gendarmes. No hay personal para aprehender a esos imputados, entonces no son pocos los episodios en el ámbito penal. La responsabilidad final es del Estado, los tribunales son estatales y la responsabilidad recae sobre Gendarmeria. Hay una constación de una falencia para cumplir su función. Hay un déficit que casi pudo tener consecuencias fatales", recalcó.