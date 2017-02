Senador Tuma por ley de estacionamientos: "Cuando la empresa no responda por pérdida o hurto se podrá recurrir al tribunal"

El senador del PPD, Eugenio Tuma, se refirió a la Ley de Estacionamientos en centros comerciales que comienza a regir hoy y defendió el cuerpo legal, del que, sostuvo, "nivela para abajo en favor de los consumidores".

"Los primeros 29 minutos son de libre disposición y a partir de minuto 30 se puede cobrar" dijo el parlamentario, en entrevista con Tele13 Radio quien además planteó que "cuando se cobra por minuto, sólo se puede hacer por los minutos utilizados y no redondear hacia arriba".

Sin embargo, Tuma reconoció que pese a que la ley intenta regular la modalidad de cobro, no tiene efecto sobre el precio. "No se puede establecer precio de lo que está en el mercado. No hay rol del legislador en que se nos permita fijar precios, pero sí establecer regulaciones y que no se cobre por tiempos que no han sido usados".

El senador además se refirió al descarte que se realizó en el proceso legislativo, de una gratuidad de dos horas. "Iba condicionada a una compra. Nos parecía injusto y regresivo que las personas que llegan en transporte público tengan que subsidiar la gratuidad para los que tienen vehículo".

La ley, explicó el parlamentario, establece en la Ley del Consumidor los derechos de quienes utilizan los estacionamientos y, el organismo encargado de su fiscalicación será el Sernac.

Tuma también recordó que cuando la empresa "no responda por la pérdida o hurto de artículos durante la custodia, usted podrá concurrir al tribunal civil por la responsabilidad que le corresponde (a la empresa de estacionamientos).