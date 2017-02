Director de Conaf: "Nuestra respuesta al ofrecimiento de aviones respondió a los informes técnicos con que contábamos"

Aaron Cavieres, director de la Corporación Nacional Forestal, quien ha recibido críticas transversales, luego de que sostuvo que la utilización de aeronaves de gran envergadura en el combate de los incendios forestales no sería útil, se refirió a sus dichos durante la celebración del día del brigadista forestal.

Cavieres dijo que "nuestra respuesta al ofrecimiento de aviones respondió a los informes técnicos con que contábamos", en referencia a sus palabras previas, cuando dijo que las aeronaves sólo generarían una "llovizna inútil".

"Cuando nos fueron ofrecidos como aporte, hicimos todo lo posible para que esos aviones estuvieran lo antes posible en suelos chilenos", dijo el director de Conaf.

El personero, quien recibió el respaldo del gobierno luego de que fuera cuestionada su permanencia en el cargo, dijo además que "hay mucho que aprender de la tragedia, pero con altura de miras".

Sobre la reacción de las autoridades ante la catástrofe, el director de Conaf la calificó como "ejemplar" y dijo que la prueba es "un conjunto de elementos: técnicas de combate, la capacidad de salvar vidas, se trata de uno de los incendios más grandes que ha habido. El desempeño sin duda fue ejemplar en ese sentido".

Cavieres también dijo que la catástrofe llevará a la institución a una nueva manera de evaluar las herramientas para combatir los incendios: "aeronaves, fuerzas terrestres, brigadas mecanizadas, y la prevención de sobremanera. La prevención es central".

También abordó la catástrofe y la reacción de las autoridades la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, quien dijo que "la cifra más importante son las vidas que se lograron salvar".

Sobre las críticas a la gestión de Cavieres, la ministra de la Segegob dijo que, a su juicio, éstas se deben a desinformación de quienes las han emitido, respecto de los protocolos y los registros del accionar de las autoridades ante la catástrofe.

En otros casos, dijo Narváez, "puede tener que ver con querer sacar pequeñas ganancias políticas, que no compartimos, porque usar una catástrofe es una actitud mezquina que no se condice con la actitud que tenemos que tener: no se puede manipular a las personas en momentos de crisis y quienes tienen liderazgo tienen que actuar cuidando un bien superior, que es la seguridad de chilenos y chilenas".

La autoridad, además, reiteró el compromiso del Ejecutivo de enviar al Congreso, a más tardar en marzo, el proyecto para la creación del Servicio Nacional Forestal.