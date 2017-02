Dueño del restaurante Baco: "Usar hawaianas, sudaderas o jockeys está prohibido"

El dueño del restaurante Baco, Frederic Le Baux, ha causado polémica con las medidas que ha tomado para los clientes de su local, pues exige que se use una determinada vestimenta, prohibiendo las hawaianas, musculosas y jockeys.

"Algunas personas no entienden espontáneamente que si van a un restaurante no pueden vestirse de cualquier forma", señaló Le Baux.

Además agregó que "el dress code sirve para hacer entender a la gente que le falta criterio, educación y respeto, que hay otros que no quieren contaminación visual. Son pocos los que no entienden esto, pero lo disculpo porque probablemente no tuvieron la misma educación que yo".

Pero esta medida tiene una respuesta legal, pues la ley 20.609, sobre discriminación arbitraria penaliza "toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución (…)en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación,y la enfermedad o discapacidad".

Así las cosas, la decisión del Baco estaría, a priori contra la ley, aunque dependería de un juez atender si las razones del francés son razonables o no.