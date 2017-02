Juez usado como escudo simuló una caída para liberarse del reo

07:42 “Hice como que me tropezaba, me solté y me tiré al suelo”, contó Sergio Henríquez.

El juez Sergio Henríquez, que fue usado como escudo humano por un reo para fugarse desde el Juzgado de Garantía de San Bernardo, contó detalles de cómo lo hizo para zafarse del delincuente.

"A la salida de ese tribunal había un peldaño en la puerta, y yo aproveché la oportunidad. Hice como que me tropezaba, me solté y me tiré al suelo", dijo a El Mercurio

El magistrado comentó que una vez en el suelo puso sus manos detrás de la cabeza y sintió un disparo.

"No recuerdo como me paré del suelo, o si alguien me levantó", recalcó.

Henríquez está con licencia médica y ha estado siendo atendido por personal de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit), mientras que Leonardo Azagra continúa prófugo.