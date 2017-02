Presidenta del PRI: "La diversidad pareciera tener sentido sólo para un lado"

La presidenta del PRI y vocera de Chile Vamos, Alejandra Bravo, reiteró en entrevista con Tele13 Radio los polémicos dichos sobre la homosexualidad que realizó ayer en una conversación con El Dínamo, los que le valieron críticas de diversos sectores, incluido de su propio conglomerado político.

Sobre los cuestionamientos a los conceptos que entregó en la entrevista, Bravo dijo que "mis vocerías a veces alcanzan tipo de opiniones de parte de las redes sociales porque suelo hablar con honestidad y lo que hago es decir que soy candidato a diputada por un distrito, cuando uno es candidato la gente tiene derecho a saber que opina uno en los temas que atraviesa lo local".

"Esto es parte de la diversidad y espero que sea respetado por la gente que piensa distinto a mí. No voy a denostar a una persona porque está de acuerdo con las causales del aborto, solo puedo tratar de convenserlo de por qué yo estoy en contra. La diversidad pareciera tener sentido sólo para un lado", dijo Bravo.

La presidenta del PRI indicó que "tengo un tremendo respeto por toda la lucha que ha dado la comunidad homosexual" y agregó que "no porque hayan tenido espacio por décadas de discriminación y hayan ganado, podemos ser totalitarios al punto de que cualquier opinión signifique un estado de reproche, de intentar colocarlo a uno en un lugar que no corresponden. Me han tratado de homofóbica cuando no lo soy".

Bravo también se refirió al proyecto de despenalización del aborto en tres causales y sostuvo que "no he dicho que las tres causales las rechazo, la de violación es la que no creo porque la vida es un derecho incluso antes de nacer, la rechazo como opción, no creo que la mujer o la madre víctima de una violación tenga que tomar una decisión tan dolorosa al punto de abortar, creo que ese niño tiene derechos. La tolerancia debe ser para ambos lados".

La personera también dijo no creer que "no es un abuso de la vocería (de Chile Vamos) para interpretar temas contingentes o complicados" y planteó que "quiero decirle a aquellos que se dejan llevar por esto que uno tiene que ser políticamente correcto que Chile Vamos ha concentrado gran favoritismo y opinión positiva y en ese caso mi vocería ha sido buena".

"Nuestro bloque es muy diverso, existen cuatro partidos, hay una diversidad ideológica y de tradición y trayectoria dentro de la política, somos personas que participamos en la dictadura. Lo que ha quedado es que me tildan de una persona conservadora, para mi no es ser conservador tener una visión de ser conservador de la vida. Más que conservadora me considero consecuente, con respecto al derecho a la vida", dijo la presidenta del PRI.