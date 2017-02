Matthei defendió los drones en Providencia: "Si sabes que puedes estar siendo observado no te arriesgues"

14:30 La alcaldesa recalcó que "nuestro objetivo es bajar la delincuencia, no vamos a andar perdiendo tiempo y plata filmando gente".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, defendió el uso de drones para vigilar las calles de la comuna, señalando que con la medida no se violará la privacidad de los vecinos.

"Lo que queremos con estas cámaras aéreas -que no se sabe cuándo están operando, porque el dron no genera ruido y funciona con baterías- es seguir ciertos comportamientos, tener métodos de prueba y poder actuar frente a la Fiscalía", explicó a La Segunda.

"En otros casos (se busca) poder alertar a Carabineros y la PDI y, en otros, sencillamente", se busca un efecto disuasivo: "Si tú sabes que puedes estar siendo observado, no te arriesgues", recalcó.

La edil sostuvo que "nos encantaría que ya se deje de usar el Parque Bustamente como prostíbulo en la noche. Los vecinos que viven ahí están hastiados. Nos gustaría seguir a bandas que hacen microtráfico. Si alguien nos avisa que están vendiendo drogas, podremos ir juntando evidencia y lograr su condena. En muchos casos creemos que, sencillamente, sabiendo que están siendo observados, pueden cambiar efectivamente la conducta", añadió.

Sobre la privacidad, Matthei enfatizó: "Qué nos importa lo que está haciendo una persona en su casa particular. O sea, para qué vamos a estar gastando. Nuestro objetivo es bajar la delincuencia, no vamos a andar perdiendo tiempo y plata filmando gente".

"Me da mucha risa que la gente se complique tanto con un dron y no se da cuenta de que está rodeada de edificios, y que la pueden fotografiar desde ellos o incluso de un dron que no sea de los nuestros", puntualizó.