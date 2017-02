Matthei aseguró que los drones en Providencia no tendrán mal uso

08:55 “No veo quién podría oponerse, sobre todo cuando uno toma las medidas de resguardo para que no pueda mal usarse”, dijo la alcaldesa sobre las críticas.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que los drones que pretende usar en la comuna para disminuir la delincuencia no tendrán mal uso, tras las críticas a que la medida implicaría una violación a la privacidad de los vecinos.

"He sentido que cada vez que se ha hecho una encuesta el 90% ha estado a favor. Hay algunas personas que sienten que podría mal usarse, pero creemos que hay suficientes garantías de que no. El factor de que no sepas que te están siguiendo es la ventaja sobre las cámaras", dijo a Tele13 Radio.

"No veo quién podría oponerse, sobre todo cuando uno toma las medidas de resguardo para que no pueda mal usarse", recalcó.

La edil defendió el uso de esta tecnología. "Queremos que Providencia vuelva a ser el lugar grato y para eso tenemos que quitar la delincuencia y eso debemos mirarlo con drones. Los delincuentes se especializan, conocen cómo pueden operar, tenemos que hacer un seguimientos de esas bandas a través de drones, nos permite tener evidencia para que se meta a la cárcel", dijo.