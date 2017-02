Lucy Ana Avilés indignada tras saber que Chile no quiso arrendar el SuperTanker antes de su donación

Justo en ese momento apareció su ofrecimiento."Repugnante saber cuánto pagamos a los políticos para que gobiernen por todo un país esperando que tomen buenas decisiones(...) ¿Cómo le respondemos a las familias de nuestros 11 compatriotas muertos combatiendo el fuego? ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuántas personas perdieron todo? ¿Qué valor tiene eso? Cuántos negocios destruidos? Más de 600 mil hectáreas bajo cenizas Qué valor le quieren poner????", escribió en su cuenta de Facebook.

El 21 de enero la empresa dueña del SuperTanker ofreció a Chile el avión, con un arriendo por 30 días y un costo diario de US$ 331.200, lo que en total arrojaba un gasto de US$ 9.936.000 ($6.349.104.000), informó hoy El Mercurio . No obstante, tras evaluar la oferta y tomar en cuenta pruebas en Chile y un informe de la Nasa que desaconsejaba el uso de grandes aviones cisternas en territorio nacional; el Ejecutivo recibió la oferta de la donación y la cursó.

"Era una oferta bastante alta (...) Después de un par de días , una fundación ofreció pagar el importe del avión y traerlo en otras condiciones. Entre esa oferta de la fundación y el arribo del SuperTanker pasaron dos días, o sea, no hubo ningún retraso, fue súper rápido", dijo ayer el ministro del Interior, Mario Fernández.

El 23 de enero Avilés ofreció financiar el Boeing 747, que llegó a Chile el 25 de enero. Lo mantuvo en operaciones por una semana. La siguiente fue financiada por la familia Luksic.Esta polémica se suma a la que pesa sobre el director de la Conaf, Aaron Cavieres, que en una entrevista con TVN explicó que los grandes aviones cisternas no servían para Chile porque sus descargas llegaban como una "llovizna inútil" a tierra, cuestión que fue desmentida en terreno. Tras demostrarse que los aviones sirvieron para bajar la temperatura de los incendios y evitar su extensión, el gobierno reconoció que evaluará usarlos en el futuro