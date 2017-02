Brigadistas descartaron organización en la emergencia: "Las personas se salvaron como pudieron"

11:10 Presidente del Sindicato de Conaf dijo que "no hubo protocolo, fue sobre la marcha". Pidió un sistema permanente contra el fuego y no "un programa farandulero".

El presidente de sindicato de Conaf, Felipe Peña, fue tajante: no hubo organización para enfrentar la emergencia de los incendios forestales. Y fue más crudo aún: "Las personas se salvaron como pudieron".

En conversación con radio Concierto, el representante de los brigadistas aseguró que "necesitamos un sistema permanente y no un programa farandulero como ponerse en un peaje a repartir panfletos (...) No hablemos de que esto fue ordenado, no hubo protocolo, fue sobre la marcha y las personas se salvaron como pudieron".

Según Peña, ellos han planteado que se debe dejar de entender a los incendios como algo estacional."Realizamos la segunda actividad más peligrosa en el mundo, planteamos un bono por riesgo, seguridad, protocolos de salud laboral, descubrimos que nuestros uniformes no eran buenos", denunció.

A juicio del brigadista, Conaf debe transformarse en un organismo público. "Necesitamos una fiscalización directa. Hoy la Conaf entiende el fuego como un instrumento, en invierno se hacen quemas controladas y eso es peligroso cuando cada vez tenemos menos humedad. Hay que sacar el combate de incendios y convertirse en una institución autónoma con mandos técnicos y no políticos".