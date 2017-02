Todo lo que necesitas saber antes de los Oscar

La cuenta atrás para la 89 edición de los Oscar, que se celebrarán el 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Angeles, ya ha comenzado. A continuación, algunas claves sobre la noche más importante para el séptimo arte.

- ¿Finalmente "La La Land" se llevará tantísimas estatuillas?

El musical que dirige Damien Chazelle está nominado a nada menos que 14 Oscar, igualando el récord de "Titanic" y "All About Eve", pero es poco probable que se lleve todos esos hombrecillos dorados. Con todo, seguramente gane unos cuantos, y entre los más probables las apuestas apuntan a Emma Stone como Mejor Actriz y el Oscar a la Mejor Banda Sonora. Según algunos expertos, suyo será también el Oscar a la mejor película.

- ¿Será una gala tan política como los Globos de Oro?

A lo largo de la temporada de premios ha quedado clara la actitud crítica de muchas estrellas de Hollywood contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro dio la vuelta al mundo, pero no fue el único, y ya antes de la ceremonia la Academia calificó de "extremadamente alarmante" que el cineasta iraní Asghar Farhadi no pudiera viajar a Los Angeles "por su religión o país de origen", en referencia a la prohibición decretada por Trump para ciudadanos de siete países musulmanes.

- ¿Qué consecuencias tendrá al final la prohibición tras la suspensión del decreto?

Farhadi, nominado en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa, anunció que no acudirá a la gala como protesta contra Trump, ni tampoco lo hará su protagonista, Taraneh Alidoosti.

- ¿Quiénes son los favoritos en las categorías interpretativas?

Entre las actrices, parece que el Oscar se lo llevará Emma Stone por su papel de aspirante a actriz en el aclamado musical "La La Land". Stone ha cosechado casi todos los galardones de esta temporada menos uno: el Globo de Oro. Éste fue para la gran dama del cine francés Isabelle Huppert, protagonista del thriller pisicológico "Elle". Entre los actores, todo apunta a que "La La Land" no dará el Oscar a Ryan Gosling, sino que seguramente lo levante Casey Affleck por el drama "Manchester by the Sea".

- ¿Qué películas podrían dar la sorpresa?

El drama "Moonlight", nominado a ocho estatuillas, va pisando los talones a "La La Land", aunque hasta ahora el musical se ha llevado la mayoría de premios. Sin embargo, esta película coproducida por Brad Pitt sobre un adolescente negro y homosexual ha conquistado a la crítica y podría dar a Barry Jenkins el primer Oscar como Mejor Director a un cineasta afroamericano. No obstante, la sorpresa sería mayúscula si "Moonlight" fuera finalmente coronada Mejor Película.

- ¿Hay alguna candidatura latinoamericana?

Aunque este año ninguna película latinoamericana compite por el Oscar de Habla no Inglesa, "Jackie", del director chileno Pablo Larraín, opta a tres estatuillas (Mejor Actriz, Diseño de Vestuario y Banda Sonora). Además, el mexicano Rodrigo Prieto recibió su segunda nominación por la fotografía de "Silence" y el español Juanjo Cuerda compite con el cortometraje "Timecode". Por último, el hispano alemán Marcel Mettelsiefen también aspira a estatuilla por el corto documental sobre Siria "Watani, my homeland".

- ¿Quién será el maestro de ceremonias?

El comediante y presentador Jimmy Kimmel, quien conduce desde 2003 el talkshow "Jimmy Kimmel Live!", se estrena como maestro de ceremonias en esta edición de los Oscar. A sus 49 años, cuenta ya con experiencia en estas lides, pues presentó en dos ocasiones la gala de los Emmy.

- ¿Quiénes saben ya el nombre de los ganadores?

Los más de 6.000 miembros de la Academia tienen de plazo hasta el 21 de febrero para emitir su voto, por correo u online. Al final del proceso, sólo dos personas conocerán los resultados antes de la gala. Los nombres de los ganadores son trasladados en sobres lacrados directamente a la ceremonia.

- ¿Quiénes actuarán durante la gala?

Durante la ceremonia también se presentan las canciones nominadas, de modo que Justin Timberlake cantará "Can't Stop the Feeling", de la banda sonora de "Trolls". Además, también se han confirmado actuaciones de John Legend y Sting.

- ¿Cómo es el seguimiento por televisión?

La gala tiene lugar en la tarde del domingo a la mejor hora posible: a partir de las 17:30 en Los Ángeles y de las 20:30 en Nueva York. Eso hace que normalmente la cuota de pantalla sea de millones de personas. No en vano, tras el Super Bowl, los Oscar figuran entre las emisiones más vistas del año.

- ¿Por qué el Oscar se llama Oscar?

El nombre de Oscar se debe a la bibliotecaria y posterior directora de la Academia Margaret Herrick. Según la leyenda, la estatuilla bañada en oro de 35 centímetros de longitud y cuatro kilos de peso le recordaba a su tío Oscar. En 1939, la Academia introdujo el apodo.

- ¿Dónde tiene lugar la gala?

La ceremonia se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood Boulevard, hasta 2012 conocido como Kodak Theatre. En la primera edición de los galardones, estos se entregaron en el Roosevelt Hotel.