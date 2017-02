Aplazaron audiencia por colusión del confort: acuerdo no se ratificó porque el Sernac no concurrió como parte

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, se refirió hoy al aplazamiento de la audiencia en el 10° Juzgado Civil de Santiago, relativa a la compensación por la colusión en el caso del papel tissue.

La audiencia de hoy fue aplazada, debido a que el Sernac se presentó como notificado y no como parte del proceso, lo que podría afectar al acuerdo extrajudicial alcanzado entre Conadecus y CMPC, que implicará un pago de $7 mil para cada chileno mayor de 18 años.

El proceso judicial de hoy, se relaciona con la demanda colectiva, en la que iba a ser presentado el acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes. El propio acuerdo celebrado entre los consumidores y la compañía, establece que éste debe ser ratificado judicialmente por un tribunal.

El acuerdo le fue presentado, sin embargo, deben concurrir tanto los consumidores y CMPC, como el Sernac, el que no es parte en el proceso judicial. "No puedo responder por el Sernac. No hay compensación si no se ratifica en el tribunal, es parte del acuerdo", dijo el presidente de Conadecus, Hernán Calderón.

"Creemos que el acuerdo tiene que ser todas las condiciones para ser ratificado, el Sernac no concurrió como parte", acusó el presidente de Conadecus.

Además, explicó Calderón., el proceso judicial aún tiene pasos pendientes, entre ellos, una apelación realizada por las empresas SCA y CMPC, para que el tribunal se declare incompetente en el caso. "Estamos esperando que la Papelera desista de la apelación. Si se declara la incompetencia, el acuerdo no se va a poder materializar", dijo el representante de los consumidores.

El presidente de Conadecus indicó además, que mañana sostendrá una reunión con el Sernac para acordar un procedimiento que permita materializar el acuerdo extrajudicial entre los consumidores y CMPC.