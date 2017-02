Director (S) del Sernac y aplazamiento de audiencia por colusión del confort: "El acuerdo no está en riesgo"

El director (S) del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, se refirió esta mañana al aplazamiento de la audiencia en el 10° Juzgado Civil de Santiago, por el acuerdo de compensación entre los consumidores y la empresa CMPC tras el caso de colusión del papel confort.

Herrera dijo que "el acuerdo no está riesgo" tras el aplazamiento de la audiencia, luego de que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) denunció que el acuerdo no pudo ser ratificado, debido a que el Sernac concurrió a la instancia como notificado y no como parte.

"CMPC y nosotros estimamos que faltan por cumplirse formalidades y afinamientos", dijo el director (S) del Sernac tras la decisión de aplazar la audiencia, donde se revisaría el acuerdo extrajudicial alcanzado entre los consumidores y la empresa, en la que se estipuló una compensación de $7 mil para cada chileno mayor de 18 años.

El propio acuerdo estipula que debe ratificarse en forma judicial. De acuerdo con Herrera, mañana se sostendrá una reunión entre el Sernac, las asociaciones de consumidores Odecus y Conadecus y la empresa CMPC, "para elegir la mejor opción procesal" para la ratificación del acuerdo.