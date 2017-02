Padre gay acusa que alejaron a su hijo por su orientación sexual

19:30 El Movilh solidarizó con su caso y evalúan emprender acciones legales en marzo. La madre del niño de 11 años se lo llevó a Estados Unidos por vacaciones, pero a pesar que debían regresar antes de Navidad, aún no lo han hecho y no tiene noticias de él.

Víctor Muñoz de 31 años denunció que no puede ver a su hijo desde el pasado 11 de diciembre, fecha en que debía regresar desde Estados Unidos con su madre y padrastro de sus vacaciones. Sin embargo aún no vuelven a Chile.

Por lo mismo, el hombre acusó a su expareja de secuestro y además, dijo que ella lo ofendió por su orientación homosexual. Muñoz es gay y actualmente mantiene una relación sentimental, por lo que desde entonces la madre del niño lo ha criticado, según él mismo aseguró.

El joven padre relató su caso al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organización que lo respalda y también detalla lo sucedido. Agregaron que se están evaluando las acciones legales que pueden tomar curso en marzo.

El hecho comenzó cuando la madre del niño lo sacó del país, decisión que fue ratificada en octubre del año pasado por el Juzgado de Familia de Colina, donde se habría dado el permiso para que fueran a Estados Unidos.

Muñoz explicó que la autorización fue para que su hijo saliera como turista. "Yo me opuse en el Juzgado a que salieran del país, porque sabía que esto no eran vacaciones y que la madre no le iba a traer de regreso, porque rechaza que me relacione con él por mi orientación sexual. Ella me ha tratado de cochino, asqueroso y desequilibrado mental sólo por ser gay. El juez no me escuchó”, señaló Muñoz.

Además de esto, antes que la madre se lo llevara aseguró que también le hizo comentarios homofóbicos vía Facebook, criticando la relación que mantiene con otro hombre.

El Movilh describió uno de los mensajes que ella le entregó: "Desde hoy te declaro la guerra. Si no te alejas de mi hijo, haré lo imposible para que lo veas lo menos posible. Acaso no te das cuentas del daño que le haces. Tú relación no es sana para mi hijo. Sino te apartas de su vida, juro que te lo quitaré y no me importa que esto suene a amenaza, porque así lo es. Sufre porque los compañeros se burlan de él porque su papá es gay”.

Muñoz sostuvo que la última vez que tuvo contacto con su hijo de 11 años fue el pasado 25 de diciembre. "Me deseó Feliz Navidad y dijo que le habían quitado su celular. Hasta la fecha no sé nada de él”.

Aunque la madre informó un retraso en el regreso por una presunta enfermedad del niño, en enero y lo que va de febrero no tuvo más noticias de ellos.

"Fui a la Embajada de EE.UU, donde me dijeron que ellos sólo se encargaban de dar la visa. En carabineros sólo pude dejar una constancia y en Fiscalía puse una demanda por desacato a la orden de llegada que hasta el momento sigue en proceso. Esto es un secuestro”, precisó.