Alcalde de Constitución condicionó el comienzo de las clases a la entrega de los bonos a los afectados por el megaincendio

09:38 "No depende de mí, depende de que se entreguen los bonos y la gente pueda salir de los albergues" dijo Carlos Valenzuela, quien además indicó que teme que los políticos no estén a la altura de la reconstrucción.

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, se refirió a la situación de Santa Olga, el poblado más afectado por el megaincendio que afectó a la zona centro sur del país y condicionó el ingreso de clases a la entrega de bonos a las familias afectadas por la catástrofe.

"Si el gobierno no entrega los bonos y no se concentra en la gente albergada, difícil vamos a empezar las clases. No depende de mí, depende de que se entreguen los bonos y la gente pueda salir de los albergues, porque yo no voy a echar a nadie a la calle si no tiene una solución habitacional", dijo Valenzuela en entrevista con radio Cooperativa.

El edil además reclamó abandono por parte del Ejecutivo y sostuvo que "la Presidenta no ha venido a Constitución, nadie le dijo al ministro del Interior que yo lo estaba esperando (...) acá tienen que jugársela por la gente porque están decepcionados de todo el mundo".

"Mis miedos es que se diga a todo que sí con un afán de quedar bien a lo que de lugar con la gente y que pase el tiempo y después vienen las elecciones y el cambio de gobierno y que el sí sea utópico. Mis miedos son que finalmente la política que quienes toman las decisiones no estén a la altura de lo que estamos" sostuvo la autoridad de Constitución.

Valenzuela, además se refirió a las críticas por la demora en la entrega de la ayuda que denunció el arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo. "No sé si Claudio Bravo tiene una fundación, no sé si él estaba ayudando. Cómo iba a saber yo. Dice que fue hace siete días y no me cuadra nada. Hay un equipo que está trabajando con las personas", indicó.

"Queda la sensación de que lo que dijo Claudio Bravo es verdad. En Santa Olga todos saben la verdad, pero te hacen ver como si fueras un mafioso, yo leí solo una vez lo que él escribió. Uno está preparado que cuando está en política hay que tener el cuero dura. Que él hable de mí como si fuera una escoria de persona eso da pena" sostuvo el edil.

Además, Valenzuela abordó la situación del poblado y dijo que "Santa Olga tenía muchos problemas. Pasó del anonimato a ser símbolo de toda esta tragedia. Se habla de una inversión de varios millones para poder llevar agua. Hay que buscar una forma para que la gente viva mejor. La gente quiere seguir viviendo aquí".