José Piñera: "Algunas personas marcharon pidiendo pensiones gratis, al día siguiente capuchinos gratis y después todo gratis"

El creador del sistema de aseguradoras de fondos previsionales (AFP), José Piñera, defendió el mecanismo en una entrevista con el diario La Nación de Costa Rica, en la que además, reiteró la analogía de las AFP con un automóvil.

En la conversación con el medio de comunicación, Piñera dijo que "algunas personas marcharon por la calle pidiendo pensiones gratis y, al día siguiente, alguien marchó pidiendo capuchinos gratis y, después alguien marchó pidiendo todo gratis".

"Si usted quiere una pensión en Chile, tiene quie colocarle gasolina al auto. Las personas que no le han echado gasolina al auto, el auto no funciona después de cierto tiempo, mire qué descubrimiento. Pero las personas que le han echado la gasolina correcta, que en este caso significa ahorrar por 35 años o más, tienen pensiones de US$ 1.000 promedio al mes, que es tan alto como las pensiones que tienen los americanos".

El economista, además, destacó el a su juicio, correcto funcionamiento del sistema: "el trabajador chileno no está en contra de la empresa privada, porque sus ahorros están invertidos en la empresa privada, la empresa privada no competitiva, no monopólica. De eso se encarga la política económica en general, entonces el sistema tiene los incentivos correctos, es un sistema de sentido natural y que ha funcionado extraordinariamente bien".