Suprema amplió la extradición de Fujimori y podrá ser investigado por nuevos delitos en Perú

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, decidió ampliar la extradición del ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori , tal como se lo pidió el año pasado el Estado de ese país. Esto permitirá que el ex mandatario sea investigado por nuevos delitos.En 2007 Chile lo extraditó para que fuera a enfrentar delitos relacionados a las violaciones de derechos humanos. Con la ampliación, también se le podrá indagar por delitos ligados a la corrupción y por el secuestro, tortura y homicidio calificado de seis ciudadanos en Pativilca en 1992 por un grupo militar encubierto. Al caso se le conoce como la "masacre de Pativilca". Los ex agentes a cargo de la operación confesaron haber dependido directamente de Fujimori.En la resolución de Blanco, se indica que los antecedentes enviados por Perú permiten dar por acreditado el fraude al Estado y la asociación ilícita, así como también la creación de una organización criminal que si bien "no habría sido diseñada para atacar a víctimas civiles, en la práctica sí se hizo y esto es lo que debe tenerse en cuenta para efectos de dterminar la verdadera esencia de la conducta ilícita".Fujimori permanece en la cárcel de Bordilla en Lima. Allí cumple 25 años por delitos de lesa humanidad y el año pasado se le condenó a 8 más por desviar más de US$ 40 millones de las Fuerzas Armadas para financiar publicaciones que desacreditaban a sus oponentes.