Nabila Rifo negó haber intentado visitar a su ex pareja a la cárcel

En un audio, que fue transcrito y publicado por La Tercera , la mujer afirmó que "quiero decirles que yo no he ido a la cárcel ni iré a ver a Mauricio. Esas son mentiras, las publicaciones en Facebook, en los diarios y en las radios son mentira. Hay registros, hay cámaras en la cárcel, y yo no he ido".

“Les pido por favor que me apoyen en todo sentido. Yo estoy cansada de que involucren a mis hijos en cosas y los voy a defender como sea, para que se termine todo esto”, señaló, haciendo un llamado a las mujeres que la apoyan a ir al juicio que se realizará el 13 de marzo.

Desde Gendarmería informaron que no existe registro de que la mujer haya llegado hasta el penal, esto pese a que el abogado de Ortega, Fernando Acuña, había confirmado los presuntos intentos de visitas.