Con diversas acrobacias un oso panda demostró su felicidad tras una nevada en China

Un oso panda de 6 años, uno de los tres ejemplares del Dalian Forest Zoo en China, fue sorprendido realizando saltos, acrobacias y trepando árboles tras una nevada.

En declaraciones a la cadena TVNZ de Nueva Zelandia, un funcionario del zoológico dijo que el panda es el más alegre de los tres que conviven ahí y que, siempre su estado de ánimo cambia cuando ve caer la nieve.

El animal proviene de la provincia de Sichuan, ubicada al suroeste de China.

Panda at China's Dalian Forest Zoo can't contain its excitement after a fresh snowfall. https://t.co/oSvfiBQ0Pgpic.twitter.com/j0cdhRpNa0