Papá de León Smith habló a la clase política: "Que salgan de su ombligo para mirar los problemas de la gente"

El 24 de abril del año pasado el pequeño León Smith de cuatro años murió luego que uno de sus corazones artificiales fallara.

Su padre, Juan Guillermo Smith Alarcón, siempre fue activo en las redes sociales en toda la enfermedad y luego, publicó el libro "Corazón de León" en octubre pasado. Desde entonces, estaba alejado de todo, hasta ayer que dio un sentido mensaje a través de su Facebook.

En el escrito habla de cómo ha sido este tiempo sin su hijo, de su sanación interna y de la fuerza que espera recuperar para seguir adelante. Pero también aprovechó de ser crítico con la clase política, quienes considera no empatizan con los reales problemas de las personas.

"Al encender el televisor los políticos dedican horas a descuerarse entre ellos y se les olvida lo más importante, se les olvida la gente. ¿Qué importa ser de izquierda o derecha?(...) lo importante es estar y resolver los problemas básicos de la gente, dignificarnos como país y dar un paso al futuro distinto, eligiendo otro camino, uno más gusto, con más inclusión, con mejor educación, con gratuidad y una salud igualitaria para todos".

Y continúa esperanzado, diciendo que espera que ahora con las elecciones que se vienen, "la clase política esté a la altura y salga de su ombligo a mirar los principales problemas de la gente".

Tras vivir de cerca la falta de donación de órganos en el país y el costo de la medicina, Juan Guillermo habló con propiedad:

"Ojalá no existan mas soluciones médicas sin codificar y que la vida de un niño o un adulto no se defina por el poder adquisitivo de su bolsillo. Ojalá no se entreguen más hospitales de papel sin especialistas, los remedios sean de un valor económico alcanzable para todos y ir a la universidad no dependa de tener o no dinero".

También escribió de los megaincendios y las pérdidas, cuestionando el rol de la autoridad, "¿Cuanta gente más tenemos que perder?, que lamentable es vivir en un país donde los dolores se extingan tan rápido (...) millones de dolores en recursos se van en festivales y temas que no salvan la vida a nadie".

Y en el área más íntima y familiar, dijo que abandonó su trabajo para estar con su esposa e hija. "Me he borrado del mapa solamente para pensar y sentir, perder un hijo en lo terrenal es de los más duro que uno pueda vivir, por mucho que uno sepa que esta muy bien viviendo en otro plano mucho mejor y más justo que este. Sin embargo, el no tenerlo en carne es duro y cuesta encontrar como suplir su ausencia".

"Un pedazo de mi alma esta en el infinito, volando a lo lejos, creciendo y haciéndose inmortal, ese es mi hijo, mi León, al cual extraño y en cual pienso en cada segundo de mi vida, lo amo de una forma inexplicable he intransferible".