Intendente Orrego dijo que el agua podría restablecerse durante el día

El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que el servicio de agua podría restablecerse durante el día, tras verse afectado por los aluviones.

"Las plantas siguen cerradas producto de la turbiedad que tuvimos anoche en el río Maipo. De acuerdo a información preliminar se podrían restablecer hoy en la mañana las funciones; si se restablecen las condiciones climáticas se podría recuperar el agua paulatinamente", dijo a radio Cooperativa.

La autoridad dijo que hay 230 puntos de distribución de agua en la Región y que "existe un esfuerzo superior de la empresa para enfrentar la crisis".

Para Orrego, "es claro que lo que funcionó ya no funciona, la primera alarma fue el 2013, ahí se debieron haber hecho más inversiones que se postergaron, el año pasado tuvimos otro evento. La Superintendencia exigió a la empresa inversiones de corto y largo plazo. No podemos estar con capacidad para cuatro o seis horas. La inversión debe ser un gran tanque de agua cruda, pero que no está en el cause del río. Vamos a tener más lluvias y para eso la ciudad no está preparada".

El intendente sostuvo que 380 personas se mantienen aisladas y que continúan con la búsqueda de otras 19.