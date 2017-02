Consumo de drogas en los jóvenes obliga a Nueva Zelanda a admitir inmigrantes para llenar puestos de trabajo

12:18 Primer ministro explicó que los 140 mil neozelandeses desempleados no han podido pasar las pruebas de drogas para trabajar en áreas de seguridad y salud.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, afirmó hoy que el consumo de drogas entre los jóvenes de su país hace necesario el ingreso de inmigrantes para ocupar los puestos de trabajo disponibles.

Un reportero le preguntó por qué 140.000 neozelandeses desempleados no pueden cubrir la demanda de trabajadores cualificados en el país de 4,8 millones de habitantes. English respondió que "en áreas de la seguridad en el trabajo, no se puede admitir a personas que están bajo los efectos de drogas, y muchos de nuestros jóvenes no pueden superar esta prueba", dijo en Wellington, la capital, al presentar las cifras migratorias correspondientes a enero de 2017.

Un estudio publicado en 2012 en la revista médica "The Lancet" mostró que Nueva Zelanda y Australia tienen unos de los mayores índices de consumo de drogas como hachís y anfetaminas en el mundo. Las estadísticas neozelandesas mostraron en enero una inmigración neta récord de 71.300 personas.