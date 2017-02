Michel De L'Herbe por emergencia: "Desde lo práctico, entregaron información tardía"

El experto en gestión de emergencia Michel De L'Herbe, evaluó la emergencia que afectó al país este fin de semana, especialmente a la comuna de San José de Maipo en la Región Metropolitana que ha dejado dos muertos y en un comienzo a más de mil personas aisladas. "Seguimos teniendo instituciones de emergencia sumamente frágiles, que se concentran en hacer puntos de prenso para catastrar el daño", sostuvo.

"Es una emergencia que habitualmente tenemos, el tema es qué hacemos con el pronóstico, en términos de entregar la información oportunamente a la comunidad", dijo.

En conversación con radio Digital FM , De L'Herbe, afirmó que en esta emergencia "desde el punto de vista práctico entregaron información tardía". "Por ejemplo, es tan fácil como decir, 'no suba al Cajón del Maipo', 'no vaya a la cordillera', 'no acampe junto al río', tenemos un problema serio que no es primera vez que ocurre en términos de gestión de información. Ahora con las redes sociales tampoco implica un gasto económico".

El experto comentó que desde el punto de vista meteorológico es un evento que no ocurre todas las semanas o meses, pero tampoco es aislado.

"Es habitual que en algún momento en invierno y verano, existan estos cortes de agua por las lluvias que ocurren por los niveles de isoterma cero, la que implica un riesgo de aluviones", agregó.

Respecto al corte de agua masivo en la Región Metropolitana, el experto dijo que a pesar que el agua está en manos de privados, el Estado no puede desligarse de ello.

"Se deben determinar planes de continuación operacional de emergencia, donde en otros países los establecen por norma como el agua, luz y gas, deben ser normados y que fijen un estándar para tener autonomía por al menos 24 horas", sostuvo.

Además, dijo que tanto en el Gobierno anterior como en el actual, se ha propuesto el proyecto de ley de la nueva institucionalidad en el sistema de emergencia, "se intentó incorporar al proyecto varias veces. La Onemi se opuso a que se incorporaran por ley los planes de gestión de emergencia y continuidad operacional, así es difícil que se pueda avanzar a un sistema más moderno".