Seis tips para sobrevivir a marzo, el mes más temido del año

Se terminaron las vacaciones para muchos y el mes más complicado del año llega mañana. Si eres de los que no ha logrado organizarse y establecer prioridades para evitar el endeudamiento, entonces es recomendable que te sientes un minuto y lo hagas.

Jaime Fernández, gerente de Productos y Servicios Financieros de Caja Los Andes, recomendó que en marzo hay que enfocarse en los gastos impostergables, como arriendo o dividendo, cuentas básicas, alimentación, colegio y patentes y no salirse de esa línea.

La idea es organizar los gastos estratégicamente y no preocuparse de otras cosas como pintar la casa. El gerente entregó seis consejos para enfrentar al mes más temido de todos:

este es un mes ideal para ocupar ahorro. Es importante promover esta cultura en la familia de manera constante. "Pueden hacerlo como ir juntando los vueltos y guardar los ingresos extraordinarios", explicó. Todo dinero extra que recibas, ahórralo y no los malgaste, recuerda que el año continúa y vienen meses como septiembre y diciembre?.

si no alcanza el dinero y vas a recurrir a un préstamo, aconsejó cotizar en al menos tres bancos antes de decidirse por uno. Además, tener en cuenta el monto total del crédito que terminarás pagando, la Carga Anual Equivalente (CAE) y el valor de la cuota. Recomendó no descartar una caja de compensación para estos préstamos, "pues las tasas son en función del monto y plazo, y no tienen que ver con la renta o el cargo de las personas".

realiza un presupuesto y proyecta tus compromisos impostergables: vivienda, alimentación, y servicios básicos.

: llevar un control y registro de todas tus compras. Una planilla Excel suele ser una gran solución.

: no postergues el pago de deudas y cumple con esos compromisos adquiridos en los meses anteriores para evitar la carga de intereses por mora.

cualquiera: debes hacer compras conscientes y gasta en lo que realmente necesites, no compres "porque está en oferta". Pregúntate: ¿Necesito esto de forma urgente?