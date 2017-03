Ex rectora de la U. Arcis responsabilizó al Mineduc por la quiebra

La ex rectora de la Universidad Arcis, Elisa Neumann, quien dejó su cargo con la llegada del administrador provisional designado por el Ministerio de Educación, Patricio Velasco, responsabilizó al Mineduc de la crisis de la casa de estudios que llevó a la justicia a decretar su quiebra, medida a la que hoy, la ministra del ramo, Adriana Delpiano, dijo que el gobierno apelará.

En conversación con radio Digital FM y, al momento de ser consultada por la responsabilidad política del Partido Comunista en la crisis de la casa de estudios, Neumann dijo que "me parece que eso es desviar el tema del foco principal. No puedo negar que militantes del PC ocuparon cargos de responsabilidad, que se fueron de un día para otro, que no entregaron adecuadamente sus cargos y eso produjo un cierto grado de desestabilización administrativa y financiera en la universidad, pero la situación actual es responsabilidad del Ministerio de Educación".

La ex rectora explicó que "cuando estos militantes (del PC) se fueron y nosotros pudimos hacer un balance, efectivamente teníamos una deuda de $ 1.000 millones, que no era nada del otro mundo para una universidad. Vendiendo todos los bienes y pagando cash, el mismo día que se vendían todos esos bienes, quedábamos con un capital neto de $ 2 mil millones. Este señor (Patricio Velasco, el administrador provisional), al término de su administración vende todos los bienes y quedamos debiendo $ 650 millones e hizo tan pésima gestión que además se nos declaró la quiebra".

"No niego la responsabilidad de ellos (PC)", dijo la rectora, quien agregó que "aquí también hay responsabilidad del ministerio de Educación, de la ministra, que ha avalado este comportamiento y del administrador provisional".

Sobre la apelación anunciada por el Mineduc, Neumann dijo esperar que "tenga algún resultado positivom porque realmente es absurdo que se declare la quiebra por una deuda de $ 35 millones que era perfectamenbte transable y pagable si se hubiese hecho una defensa adecuada".

La ex rectora de Arcis, además, se refirió a la demanda que entabló en contra de la casa de estudios por despido injustificado, la que dijo, fue entre otras materias por una indemnización ofrecida por $680 mil, pese a sus casi 18 años en la institución.

"Dijo (Patricio Velasco), que estaban mis cotizaciones previsionales y de seguridad social al dia, cosa que tampoco era cierta, me despidió estando con licencia medica, o sea, me despidio en circunstancias que mis funciones no eran funciones de las cuales uno pudiera prescindir, etc, entonces yo tuve que hacer obviamente una demanda".